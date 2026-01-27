Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Minus – nur der S&P 500 trotzt der Börsenschwäche
Europas Börsen rutschen ab, Techwerte geraten unter Druck – doch an der Wall Street trotzt der S&P 500 der Schwäche. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer des Handelstages.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit Ausnahme des US-Leitindex S&P 500, der sich positiv entwickelt. In Deutschland notieren alle großen Indizes im Minus. Der DAX gibt um 0,21 Prozent nach und steht bei 24.878,85 Punkten. Damit hält sich der Leitindex zwar vergleichsweise stabil, kann sich dem Abwärtstrend aber nicht entziehen. Deutlicher fällt das Minus im MDAX aus: Der Index der mittelgroßen Werte verliert 0,39 Prozent auf 31.695,21 Punkte. Auch der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, liegt mit einem Rückgang von 0,35 Prozent auf 18.294,63 Punkte im negativen Bereich. Besonders schwach zeigt sich der TecDAX. Der Technologieindex verliert 0,45 Prozent und notiert bei 3.713,55 Punkten. Damit gehören Technologiewerte in Deutschland heute zu den größeren Verlierern. Auch an der Wall Street überwiegen die roten Vorzeichen – allerdings nicht einheitlich. Der Dow Jones, der vor allem Standardwerte umfasst, fällt um 0,61 Prozent auf 49.108,40 Punkte und verzeichnet damit das deutlichste Minus unter den genannten Indizes. Im Gegensatz dazu kann der breiter gefasste S&P 500 zulegen: Er steigt um 0,52 Prozent auf 6.987,09 Punkte und setzt sich damit klar von der schwächeren Tendenz in Europa und beim Dow Jones ab. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während die deutschen Indizes geschlossen im Minus liegen und vor allem Technologiewerte unter Druck stehen, signalisiert der Anstieg im S&P 500, dass Teile des US-Marktes sich der allgemeinen Schwäche entziehen können.
DAX TopwerteDie DAX-Spitzenreiter sind Rheinmetall mit einem Plus von 3.21%, gefolgt von Fresenius, das um 2.80% zulegte, und Commerzbank, die um 2.33% stieg.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnete die Deutsche Börse einen Rückgang von -2.86%, während SAP um -3.17% fiel. GEA Group war mit einem Minus von -3.67% der größte Verlierer im DAX.
MDAX TopwerteIm MDAX sticht PUMA mit einem beeindruckenden Anstieg von 9.73% hervor, gefolgt von HENSOLDT mit 3.08% und TRATON, das um 2.00% zulegte.
MDAX FlopwerteDie Flopwerte im MDAX sind TeamViewer mit -3.68%, Carl Zeiss Meditec, das um -4.42% fiel, und Nemetschek, das mit -6.23% den größten Verlust verzeichnete.
SDAX TopwerteIm SDAX führt SUESS MicroTec mit einem Plus von 4.77%, gefolgt von Draegerwerk mit 4.29% und Secunet Security Networks, das um 3.33% zulegte.
SDAX FlopwerteDie größten Verlierer im SDAX sind PATRIZIA mit -3.09%, Salzgitter, das um -5.97% fiel, und Verve Group Registered (A) mit einem Minus von -6.36%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind SUESS MicroTec und Draegerwerk erneut unter den Topwerten, mit 4.77% und 4.29% Zuwachs. SMA Solar Technology verzeichnete einen Anstieg von 3.14%.
TecDAX FlopwerteDie Flopwerte im TecDAX sind identisch mit denen im MDAX: TeamViewer fiel um -3.68%, Carl Zeiss Meditec um -4.42% und Nemetschek um -6.23%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones führen Apple mit 2.03%, Microsoft mit 1.97% und NVIDIA mit 1.77% die Liste der Gewinner an.
Dow Jones FlopwerteDie größten Verlierer im Dow Jones sind Nike (B) mit -1.67%, Walmart mit -1.68% und Unitedhealth Group, die mit einem dramatischen Rückgang von -19.08% den tiefsten Verlust erlitten hat.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Corning mit einem Plus von 15.26% hervor, gefolgt von HCA Healthcare mit 11.26% und General Motors, das um 9.05% zulegte.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind Centene mit -10.87%, CVS Health mit -12.40% und Elevance Health, das mit -12.43% den größten Rückgang verzeichnete.
