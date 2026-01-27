Starke Performance argenx Aktie legt zu - 27.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die argenx Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +4,32 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,01 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der argenx Aktie. Nach einem Plus von +2,01 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 732,20€, mit einem Plus von +4,32 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

argenx ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf innovative Therapien für Autoimmunerkrankungen spezialisiert hat. Mit Efgartigimod als Hauptprodukt und der einzigartigen SIMPLE Antibody™ Plattform zeigt es starkes Wachstumspotenzial. Wichtige Konkurrenten sind Alexion, Roche und AstraZeneca.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die argenx Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,55 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die argenx Aktie damit um +9,54 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,93 %. Im Jahr 2026 gab es für argenx bisher ein Plus von +2,92 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,55 % geändert.

argenx Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +9,54 % 1 Monat +2,93 % 3 Monate -0,55 % 1 Jahr +13,25 %

Informationen zur argenx Aktie

Es gibt 62 Mio. argenx Aktien. Damit ist das Unternehmen 45,52 Mrd.EUR € wert.

argenx Aktie jetzt kaufen?

Ob die argenx Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur argenx Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.