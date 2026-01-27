Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen haben sich am Dienstag kaum bewegt. Zurückhaltung prägt vor dem US-Zinsentscheid zur Wochenmitte bereits das Geschehen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte bei 127,89 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Für den deutschen Markt gab es nur wenige Impulse. Die Anleger schauen auf die USA. Am Mittwoch wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Es wird eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erwartet.