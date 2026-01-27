    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMBB AktievorwärtsNachrichten zu MBB

    Friedrich-Vorwerk-Anleger nach Sprung über 100 Euro vorsichtig

    Für Sie zusammengefasst
    • Aktie von Vorwerk steigt nach starkem Quartalsbericht.
    • Analysten warnen vor möglicher Überbewertung der Aktie.
    • MBB-Aktie profitiert ebenfalls von Vorwerks Kursgewinnen.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kurse aktualisiert)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Friedrich Vorwerk hat am Dienstag zeitweise weiter zugelegt und steuert nach dem starken Quartalsbericht vom Vortag auf ihr Rekordhoch zu. Dieses hatte sie im vergangenen Jahr bei etwas über 109 Euro Ende Oktober erreicht. Berenberg-Analyst Lasse Stueben bekräftigte nun seine Kaufempfehlung und hob sein Kursziel von 105 auf 110 Euro an.

    Im späteren Handelsverlauf allerdings bröckelten die kräftigen Gewinne ab und das Papier des Pipeline- und Anlagenbauers für Erdgas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen beendete den Tag mit einem moderaten Plus von 0,1 Prozent auf 95,30 Euro. Kurz nach dem Börsenstart war der Kurs bis auf 103 Euro hochgesprungen, was eine Verteuerung von etwas mehr als einem Drittel innerhalb nur einer Woche bedeutete. Im noch jungen Jahr 2026 gehört es mit einem Plus von rund 17 Prozent aber immer noch zu den zehn bislang am besten gelaufenen Aktien im SDax , dem Index der 70 kleineren Unternehmen unter dem MDax .

    Der Weg weiter nach oben ist für das Vorwerk-Papier auch charttechnisch gesehen frei. Allerdings warnen einige Analysten wie Leon Mühlenbruch von MWB Research, dass die Aktie zu hoch bewertet sei.

    Die Aktie der Muttergesellschaft MBB , einer Beteiligungsgesellschaft, legte um 2,4 Prozent auf 216,00 Euro zu. Tags zuvor hatte das Papier nach eigenen starken Quartalszahlen und getrieben von den Kursgewinnen der Tochter Vorwerk mit 217,50 Euro ein Rekordhoch erklommen, bevor es mit einem Plus von 5,5 Prozent darunter schloss.

    Vorwerk habe mit den vorläufigen Eckzahlen die eigene starke Marktposition und Projektpipeline erneut durch eine robuste operative Leistung untermauert und wachse hochprofitabel, schrieb Berenberg-Experte Stueben. Dabei hob er die zügige Einstellungsaktivität des Unternehmens hervor, das im Vergleich zum Vorjahr mit einem weiteren Mitarbeiterzuwachs von 15 Prozent im vierten Quartal den Grundstein für weiteres Wachstum lege.

    Auch die Nettoliquidität sei stark und "bietet ausreichend Spielraum für weitere ergänzende Akquisitionen zur Aufstockung des Personalbestands sowie Flexibilität für Investitionen in größere Projekte, falls dies erforderlich sein sollte". Stueben sieht zudem weiteres Margenpotenzial durch den Produktmix des Energieanlagenbauers.

    Analyst Mühlenbruch dagegen bleibt vorsichtig: Das Management sei hervorragend darin, das Wachstum zu beschleunigen und Ergebnisse zu liefern. Vorwerk profitiere von hohen Markterwartungen und wisse sie noch zu übertreffen. Der Aktienkurs spiegele diese starke Dynamik wider. Vor diesem Hintergrund könnten jedoch "selbst kleinere operative Schwierigkeiten oder ein lediglich langsameres Wachstum sich trotz guter Ergebnisse unverhältnismäßig stark auf den Aktienkurs auswirken"./ck/mne/mis/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Friedrich Vorwerk Group Aktie

    Die Friedrich Vorwerk Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 31.700 auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 18:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Friedrich Vorwerk Group Aktie um +29,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Friedrich Vorwerk Group bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

    Friedrich Vorwerk Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 93,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 68,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -29,02 %/+14,82 % bedeutet.




    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertungslücke von MBB gegenüber dem Substanzwert: Teilnehmer betonen hohe Nettoliquidität der Gruppe (~760 Mio. €; Holding ~374 Mio.), hohe Beteiligungswerte (u.a. Friedrich Vorwerk) und mögliche Übernahmen (Delignit Italien) als Kurstreiber. Diskutiert werden zudem unterschiedliche Markt­kap‑Angaben, starke Umsätze, ARP/Buyback‑Effekte und die Aumann‑Unterbewertung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MBB eingestellt.

    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
