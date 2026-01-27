DZ BANK stuft Puma SE auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 19,80 auf 25,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit dem Kauf der 29-prozentigen Puma-Beteiligung der Pinault-Familie durch den chinesischen Konzern Anta Sports Products stelle dieser "vorerst nur einen Fuß in die Tür", schrieb Thomas Maul in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet, dass Anta eine Komplettübernahme des Sportartikelherstellers erst dann in Erwägung ziehen dürfte, wenn das Erholungspotenzial der Marke Puma klarer sichtbar werde. Dabei verwies er darauf, dass sich die Herzogenauracher aktuell in einer Restrukturierungsphase befänden und der Umsatz 2027 wieder wachsen solle./rob/ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:28 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,37 % und einem Kurs von 23,57EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 18:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Thomas Maul

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



