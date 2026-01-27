ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    • ATX schließt 1,71% höher, Rekordjagd geht weiter.
    • Strabag-Aktien steigen um 11,7% nach Prognoseanhebung.
    • Bankenwerte gefragt, Erste Group legt um 1,7% zu.
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen. Vorläufige Zahlen des Baukonzerns Strabag lieferten dabei bereits einen Vorgeschmack.

    Der österreichische Leitindex schloss 1,71 Prozent höher mit 5.619,76 Zählern. Für den ATX Prime ging es um 1,66 Prozent auf 2.788,18 Punkte hinauf. Im europäischen Umfeld überwogen moderate Kursgewinne.

    Nun richten sich die Blicke auf die am Mittwoch anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed. "Dabei geht es nicht nur um die Zinsentscheidung selbst, sondern um die Aussagen von Fed-Chef Powell und die Frage, ob US-Präsident Donald Trump zeitgleich die Nominierung für den Chefposten bekanntgeben wird", schrieben die Experten der Helaba. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank werde wohl wieder stärker zum Thema werden.

    An der ATX-Spitze zogen die Papiere von Strabag um 11,7 Prozent an. Der Baukonzern hatte seine Prognose für die operative Marge für 2025 nach oben geschraubt und damit die Erwartungen von Analysten übertroffen. Strabag verwies auf positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie milde Witterungsverhältnisse in Deutschland.

    Antrieb bekam der ATX zudem von den schwer gewichteten Bankwerten, die am Dienstag erneut europaweit gefragt waren. Den Analysten der britischen Bank Barclays zufolge haben Investoren von beiden Seiten des Atlantiks in den vergangenen Wochen ein starkes Interesse Banken geäußert, die sich auf Osteuropa fokussieren. Die Region werde von vielen Marktteilnehmern wegen überlegener Wachstumsaussichten, indirektem Rückenwind durch deutsche Konjunkturmaßnahmen sowie Hoffnungen auf Frieden und einen Wiederaufbau in der Ukraine als "must-own" angesehen.

    Ein bevorzugter Name bei den Anlegern ist den Barclays-Analysten zufolge die Erste Group , deren Aktien am Dienstag 1,7 Prozent zulegten. Stark gesucht waren zudem die Papiere von RBI und Bawag Papiere mit Zuwächsen von 4,4 und 1,8 Prozent. Unter den Nebenwerten kletterten Aktien der auf dem Balkan engagierten Addiko Bank gut sechs Prozent hinauf.

    Papiere der Österreichischen Post gewannen 0,5 Prozent. Der Logistiker veräußert seine Anteile an dem deutschen Pharmagroßhändler AEP. Wegen der relativ niedrigen operativen Marge der AEP sei durch den Verkauf aber kaum ein Einfluss auf das Ergebnis der Post zu erwarten, so Erste-Analyst Christoph Schultes./spa/mik/APA/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Erste Group Bank Aktie

    Die Erste Group Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 109,9 auf Tradegate (27. Januar 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Erste Group Bank Aktie um +7,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Erste Group Bank bezifferte sich zuletzt auf 45,07 Mrd..

    Erste Group Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8600 %.




    4 im Artikel enthaltene Werte
