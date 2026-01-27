    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Honduras

    Trump-Kandidat Asfura im Präsidentenamt

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEGUCIGALPA (dpa-AFX) - In Honduras ist der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Nasry "Tito" Asfura nach seinem Wahlsieg als Präsident vereidigt worden. "Honduras, ich werde dich nicht enttäuschen, es wird uns gut gehen", sagte Asfura in seiner Antrittsrede. Trump hatte sich im Wahlkampf offen zugunsten Asfuras eingeschaltet und Unterstützung der USA nur für den Fall eines Sieges in Aussicht gestellt.

    Die US-Botschaft in Honduras sprach von einem Neubeginn. "Heute beginnt ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Honduras mit Chancen, gemeinsam bei Sicherheit, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der Stärkung unserer Beziehungen voranzukommen", teilte die US-Botschafterin auf X mit.

    Asfura hatte die Präsidentenwahl Ende November mit 40,27 Prozent der Stimmen knapp vor dem Liberalen Salvador Nasralla gewonnen. Wegen Unregelmäßigkeiten verzögerte sich die Auszählung über mehr als drei Wochen, aus mehreren Lagern wurden Betrugsvorwürfe erhoben. Armut, Drogengewalt und Korruption zählen zu den größten Problemen des mittelamerikanischen Landes.

    Asfura will Zusammenarbeit mit USA vertiefen

    Der 67-jährige Bauunternehmer Asfura kündigte an, große Infrastrukturprojekte umzusetzen und die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen. Zudem will er die diplomatischen Beziehungen zu China abbrechen und stattdessen wieder die demokratische Inselrepublik Taiwan unterstützen.

    Der Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa tritt die Nachfolge der linken Präsidentin Xiomara Castro an, die seit 2022 als erste Frau an der Staatsspitze regiert hatte. Sie ist die Ehefrau des 2009 gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya. Nach dem Putsch war mehr als ein Jahrzehnt lang die rechte Nationalpartei an der Macht - jene Partei, der Asfura angehört und die von Trump unterstützt wird./ppz/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
