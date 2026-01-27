Trump-Kandidat Asfura im Präsidentenamt

Die US-Botschaft in Honduras sprach von einem Neubeginn. "Heute beginnt ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Honduras mit Chancen, gemeinsam bei Sicherheit, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und der Stärkung unserer Beziehungen voranzukommen", teilte die US-Botschafterin auf X mit.

TEGUCIGALPA (dpa-AFX) - In Honduras ist der von US-Präsident Donald Trump unterstützte Kandidat Nasry "Tito" Asfura nach seinem Wahlsieg als Präsident vereidigt worden. "Honduras, ich werde dich nicht enttäuschen, es wird uns gut gehen", sagte Asfura in seiner Antrittsrede. Trump hatte sich im Wahlkampf offen zugunsten Asfuras eingeschaltet und Unterstützung der USA nur für den Fall eines Sieges in Aussicht gestellt.

Asfura hatte die Präsidentenwahl Ende November mit 40,27 Prozent der Stimmen knapp vor dem Liberalen Salvador Nasralla gewonnen. Wegen Unregelmäßigkeiten verzögerte sich die Auszählung über mehr als drei Wochen, aus mehreren Lagern wurden Betrugsvorwürfe erhoben. Armut, Drogengewalt und Korruption zählen zu den größten Problemen des mittelamerikanischen Landes.

Asfura will Zusammenarbeit mit USA vertiefen



Der 67-jährige Bauunternehmer Asfura kündigte an, große Infrastrukturprojekte umzusetzen und die Zusammenarbeit mit den USA zu vertiefen. Zudem will er die diplomatischen Beziehungen zu China abbrechen und stattdessen wieder die demokratische Inselrepublik Taiwan unterstützen.

Der Ex-Bürgermeister der Hauptstadt Tegucigalpa tritt die Nachfolge der linken Präsidentin Xiomara Castro an, die seit 2022 als erste Frau an der Staatsspitze regiert hatte. Sie ist die Ehefrau des 2009 gestürzten Präsidenten Manuel Zelaya. Nach dem Putsch war mehr als ein Jahrzehnt lang die rechte Nationalpartei an der Macht - jene Partei, der Asfura angehört und die von Trump unterstützt wird./ppz/DP/stw



