Börsen Update USA - 27.01. - Dow Jones schwach -0,93 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.950,22 PKT und fällt um -0,93 %.
Top-Werte: Microsoft +1,51 %, Amazon +1,23 %, Johnson & Johnson +0,94 %, Apple +0,87 %, NVIDIA +0,81 %
Flop-Werte: Unitedhealth Group -12,20 %, Nike (B) -4,09 %, Boeing -3,48 %, The Home Depot -2,75 %, American Express -1,99 %
Der US Tech 100 steht bei 25.952,42 PKT und gewinnt bisher +0,92 %.
Top-Werte: Lam Research +5,68 %, Micron Technology +5,67 %, Western Digital +4,69 %, Seagate Technology Holdings +4,51 %, Applied Materials +3,77 %
Flop-Werte: Roper Technologies -12,99 %, Charter Communications Registered (A) -5,06 %, Thomson Reuters -4,37 %, Copart -3,96 %, Atlassian Registered (A) -3,93 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.982,02 PKT und steigt um +0,44 %.
Top-Werte: Corning +15,61 %, General Motors +8,18 %, Sysco +7,82 %, HCA Healthcare +7,38 %, Lam Research +5,68 %
Flop-Werte: Roper Technologies -12,99 %, Unitedhealth Group -12,20 %, Humana -8,65 %, Elevance Health -8,43 %, Brown & Brown -7,47 %
