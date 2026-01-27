    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Besonders beachtet!

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heute am 27.01.2026: GEA Group Aktie im Rampenlicht

    Am heutigen Handelstag muss die GEA Group Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GEA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Heute am 27.01.2026: GEA Group Aktie im Rampenlicht
    Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER

    Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Prozesstechnologie mit einem starken Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen behauptet sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Alfa Laval und Tetra Pak.

    GEA Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die GEA Group Aktie. Sie fällt um -3,36 % auf 60,43. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.534,31€
    Basispreis
    23,61
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.231,12€
    Basispreis
    23,47
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten GEA Group Aktionäre einen Verlust von -1,76 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GEA Group Aktie damit um +3,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,51 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

    GEA Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,89 %
    1 Monat +10,47 %
    3 Monate -1,76 %
    1 Jahr +27,46 %

    Informationen zur GEA Group Aktie

    Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,87 Mrd.EUR € wert.

    Starker Euro bremst den Dax aus


    Der Dax hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Positive Impulse durch neue Rekorde an den US-Börsen sprangen dieses Mal nicht auf den deutschen Aktienmarkt über. Europa-Chefin Christine Romar vom Broker CMC Markets sah den Hauptgrund im starken …

    DAX & Co. im Minus – nur der S&P 500 trotzt der Börsenschwäche


    Europas Börsen rutschen ab, Techwerte geraten unter Druck – doch an der Wall Street trotzt der S&P 500 der Schwäche. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer des Handelstages.

    Aktien mit extremer Performance im DAX am 27.01.2026


    Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im DAX.

    GEA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    GEA Group

    -3,12 %
    +5,18 %
    +10,16 %
    -1,64 %
    +27,74 %
    +52,89 %
    +115,41 %
    +66,19 %
    +63,89 %
    ISIN:DE0006602006WKN:660200



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Heute am 27.01.2026: GEA Group Aktie im Rampenlicht Am heutigen Handelstag muss die GEA Group Aktie bisher Verluste von -3,36 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GEA Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     