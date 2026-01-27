Heute am 27.01.2026: GEA Group Aktie im Rampenlicht

Einen schwachen Börsentag erlebt die GEA Group Aktie. Sie fällt um -3,36 % auf 60,43€. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,30 %, geht es heute bei der GEA Group Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Die GEA Group ist ein führender Anbieter von Prozesstechnologie mit einem starken Fokus auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit innovativen und nachhaltigen Lösungen behauptet sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten wie Alfa Laval und Tetra Pak.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten GEA Group Aktionäre einen Verlust von -1,76 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GEA Group Aktie damit um +3,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +8,51 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

GEA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,89 % 1 Monat +10,47 % 3 Monate -1,76 % 1 Jahr +27,46 %

Informationen zur GEA Group Aktie

Es gibt 163 Mio. GEA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,87 Mrd.EUR € wert.

GEA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die GEA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur GEA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.