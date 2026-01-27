    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    605 Aufrufe 605 0 Kommentare 0 Kommentare
    Anzeige

    Trump-Dollar kollabiert, überall Warnsignale - aber sonst alles bullisch..!

    Ein Treiber der Dollar-Schwäche ist die offenkundige Stützung des Yen durch die USA - daher Dollar-Yen weiter fallend. Das ist ein gefährliches Experiment

    Auch heute wird der Dollar abverkauft - der Anti-Trump-Trade geht also weiter, also die Tendenz der Finanzmärkte, die USA als sicheren Finanzplatz zu hinterfragen. Ein Treiber der Dollar-Schwäche ist die offenkundige Stützung des Yen durch die USA - daher Dollar-Yen weiter fallend. Das ist ein gefährliches Experiment (Währungs-Intervention), das ein gescheitertes Experiment (Geldpolitik in Japan) retten soll. Das wird aber sehr wahrscheinlich nicht gelingen, während die Nebenwirkungen erheblich sein dürften! Heute Silber und Geld - die Warnsignale dafür, dass etwas aus dem Ruder gelaufen ist, weniger volatil als gestern. Kommt die US-Attacke auf den Iran?

    1. Werbung: InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools - hier mehr Infos:
    https://www.investing-referral.com/fugi/

    2. Das blaue Gold: Wenn Wasser wertvoller wird als Öl

     

    Das Video "Trump-Dollar kollabiert, überall Warnsignale - aber sonst alles bullisch..!" sehen Sie hier..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markus Fugmann
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markus Fugmann
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Marktgeflüster Trump-Dollar kollabiert, überall Warnsignale - aber sonst alles bullisch..! Auch heute wird der Dollar abverkauft - der Anti-Trump-Trade geht also weiter, also die Tendenz der Finanzmärkte, die USA als sicheren Finanzplatz zu hinterfragen
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     