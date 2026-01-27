BridgeLink übertrifft Marke von 10.000 Downloads und festigt seinen Status als globaler Standard für Open-Source-Interoperabilität im Gesundheitswesen

MONTGOMERY, AL / ACCESS Newswire / 27. Januar 2026 / Innovar Healthcare gab heute bekannt, dass BridgeLink, die Open-Source-Integrations-Engine, die Marke von 10.000 Unternehmens-Downloads überschritten hat – ein Meilenstein, der eine entscheidende Veränderung in der IT-Landschaft des Gesundheitswesens signalisiert. Nach der Marktverschiebung hin zu restriktiven proprietären Lizenzen für die Legacy-Engine der Branche hat sich die Gesundheitsbranche entschlossen für BridgeLink als führenden Open-Source-Ersatz entschieden.

Diese schnelle Akzeptanz, die in weniger als einem Jahr seit der Einführung im März 2025 erreicht wurde, bestätigt, dass Gesundheitsorganisationen strategische Resilienz und technische Transparenz gegenüber der Bindung an einen bestimmten Anbieter priorisieren. BridgeLink ist nicht mehr nur eine Alternative, sondern hat sich zum Betriebsstandard für Krankenhäuser, digitale Gesundheitsdienste, Health Information Exchanges (HIEs) und Labore weltweit entwickelt, die ihre Interoperabilitätsinfrastruktur sichern möchten.

„Das Volumen der Downloads, das wir derzeit beobachten, steht für eine ‚große Migration‘ in der Gesundheitstechnologie“, so Loyd Bittle, CEO von Innovar Healthcare. „Der Markt sendet eine klare Botschaft: Interoperabilität muss offen bleiben. Mit ihrer Entscheidung für BridgeLink laden diese über 10.000 Nutzer nicht nur eine Software herunter, sondern stimmen für eine Zukunft, in der sie ihre eigene Datenarchitektur kontrollieren können, ohne Angst vor erzwungenen kommerziellen Lizenzen oder ‚finanzieller Toxizität‘ haben zu müssen.“

Validierung durch globale Unternehmen

Der Aufstieg der Plattform wird durch große Unternehmensmigrationen in den USA und Europa vorangetrieben, was die Eignung von BridgeLink für unternehmenskritische Umgebungen mit hohem Datenaufkommen bestätigt.

Die Maris Healthcare GmbH, ein führendes Unternehmen auf dem deutschen Gesundheitsmarkt, führt derzeit eine umfassende Umstellung ihrer Infrastruktur durch.

„Wir migrieren derzeit 105 Server von Mirth Connect zu BridgeLink, eine Entscheidung, die durch die Notwendigkeit langfristiger Stabilität und Open-Source-Flexibilität motiviert ist. Als offizieller Vertriebspartner sehen wir aus erster Hand, dass die D-A-CH-Region eine Lösung verlangt, die Datenhoheit garantiert. BridgeLink ist diese Lösung.“