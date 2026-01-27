Fresenius Aktie heute im Plus (49,54€) - 27.01.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Fresenius Aktie. Mit einer Performance von +3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresenius Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,54€, mit einem Plus von +3,21 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

Der heutige Anstieg bei Fresenius konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,69 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Aktie damit um +0,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius eine negative Entwicklung von -1,44 % erlebt.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

Fresenius Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,50 % 1 Monat -0,63 % 3 Monate -1,69 % 1 Jahr +31,39 %

Informationen zur Fresenius Aktie

Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,87 Mrd.EUR € wert.

Fresenius Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.