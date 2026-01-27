    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    Besonders beachtet!

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fresenius Aktie heute im Plus (49,54€) - 27.01.2026

    Am 27.01.2026 ist die Fresenius Aktie, bisher, um +3,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.

    Besonders beachtet! - Fresenius Aktie heute im Plus (49,54€) - 27.01.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Fresenius ist ein führendes Gesundheitsunternehmen, das Dialyseprodukte, Krankenhausdienstleistungen und Infusionstherapien anbietet. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie Baxter und DaVita. Fresenius' Alleinstellungsmerkmal ist sein breites Produktportfolio und integrierte Lösungen im Gesundheitsbereich.

    Fresenius Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.01.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Fresenius Aktie. Mit einer Performance von +3,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Fresenius Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 49,54, mit einem Plus von +3,21 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Long
    22.534,31€
    Basispreis
    23,73
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27.231,12€
    Basispreis
    23,41
    Ask
    × 10,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Anstieg bei Fresenius konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,69 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche ist die Fresenius Aktie damit um +0,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Fresenius eine negative Entwicklung von -1,44 % erlebt.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Fresenius Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,50 %
    1 Monat -0,63 %
    3 Monate -1,69 %
    1 Jahr +31,39 %

    Informationen zur Fresenius Aktie

    Es gibt 563 Mio. Fresenius Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,87 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Co. im Minus – nur der S&P 500 trotzt der Börsenschwäche


    Europas Börsen rutschen ab, Techwerte geraten unter Druck – doch an der Wall Street trotzt der S&P 500 der Schwäche. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer des Handelstages.

    Dax lässt nach - Euro-Stärke belastet Exporteure


    Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.894 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

    Fresenius Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Fresenius Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fresenius Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fresenius

    +3,38 %
    +1,35 %
    -0,66 %
    -1,65 %
    +32,20 %
    +82,80 %
    +25,46 %
    -21,43 %
    +3.444,29 %
    ISIN:DE0005785604WKN:578560



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Fresenius Aktie heute im Plus (49,54€) - 27.01.2026 Am 27.01.2026 ist die Fresenius Aktie, bisher, um +3,21 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Fresenius Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     