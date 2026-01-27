Devisen
Euro baut Gewinne aus - Hoch seit Juni 2021
- Euro steigt auf 1,1990 Dollar, Höchststand seit 2021.
- EZB setzt Referenzkurs auf 1,1929 Dollar fest.
- Dollar verliert an Wert, Pfund erreicht Höchststand.
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Devisenhandel noch etwas zugelegt. Mit 1,1990 US-Dollar erreichte er den höchsten Stand seit Juni 2021. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1980 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1929 (Montag: 1,1836) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8382 (0,8448) Euro gekostet.
Der Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. So erreichte das britische Pfund zur US-Währung den höchsten Stand seit Oktober 2021.
Mitte Januar hatte der Euro noch weniger als 1,16 Dollar gekostet, bevor die Eskalation des Grönland-Konflikts durch US-Präsident Donald Trump den Dollar unter Druck brachte. Trump hatte im Zuge seiner Absichten, die Arktisinsel von Dänemark zu übernehmen, insgesamt acht europäischen Ländern mit Zöllen gedroht und auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Woche ruderte Trump dann in beiden Punkten zurück, Entlastung brachte dies für den Dollar aber nicht./bek/nas
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1826
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Von seinem Jahreshoch im September 2025 ist der Euro in eine Korrekturphase übergegangen, die zunächst Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt hat. Dort konnte sich Unterstützung für eine Stabilisierung etablieren, in welcher der Kurs um den 100-Tage-Durchschnitt pendelt. Nachdem die 200-Tage-Linie im 1,16er-Bereich stützen konnte, hat sich in der vergangenen Woche neuer Kaufdruck gezeigt. Der feste Wochenschluss über der 1,18er-Marke dürfte auch für den Handelsstart am Montag weitere Zugewinne im Gepäck haben.
Mögliche Tagesspanne: 1,1770 bis 1,1890
Nächste Widerstände: 1,1830 | 1,1833 = Vorwochenhoch | 1,1918
Wichtige Unterstützungen: 1,1608 | 1,1572 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte sich am Dienstag eine Stabilisierung über der 1,18er-Marke abzeichnen. Sollte der Kurs hingegen in einen Pullback übergehen, könnte ein Re-Test des 1,1750er-Bereichs zu erwarten sein.
Mögliche Tagesspanne: 1,1800 bis 1,1900 alternativ 1,1740 bis 1,1850
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kurs nach dem Test der 200-Tage-Linie einen Ausbruch an. Zunächst bliebe jedoch die Reaktion im Bereich des Vorjahreshochs abzuwarten. Laufen die Notierungen direkt darüber hinaus, könnte die Zone um 1,22 als Kursziel für einen neuen Bewegungszweig dienen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1730 bis 1,1980
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche würde eine Stabilisierung über dem gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen eine stärkere Erholung ermöglichen. Sollte sich hingegen Widerstand bei 1,19 durchsetzen, dürfte die Tradingrange andauern.
Mögliche Wochenspanne: 1,1810 bis 1,2090 alternativ 1,1640 bis 1,1820
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag
10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag
16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch
14:30 Uhr USA Rede US-Präsident
16:30 Uhr Rohöllagerbestände
20:00 Uhr FED-Zinsentscheid & FOMC
20:30 Uhr FED Pressekonferenz
Donnerstag
14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt
Freitag
09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarkt
10:00 Uhr Bruttoinlandsprodukt & VPI NRW
14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund
14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
EUR/USD Prognosen Update
Zum Wochenstart konnte die 1,16er-Marke zunächst stützen, gab im weiteren Verlauf aber nach. Am heutigen Freitag ringt der Kurs um das Septembertief, ein Schlusskurs darunter dürfte weitere Schwäche in die kommende Woche transportieren.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1640
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1618 = Vorwochentief | 1,1756 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1214
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494