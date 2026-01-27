    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro baut Gewinne aus - Hoch seit Juni 2021

    • Euro steigt auf 1,1990 Dollar, Höchststand seit 2021.
    • EZB setzt Referenzkurs auf 1,1929 Dollar fest.
    • Dollar verliert an Wert, Pfund erreicht Höchststand.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag im US-Devisenhandel noch etwas zugelegt. Mit 1,1990 US-Dollar erreichte er den höchsten Stand seit Juni 2021. Zuletzt notierte die Gemeinschaftswährung auf 1,1980 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1929 (Montag: 1,1836) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8382 (0,8448) Euro gekostet.

    Der Dollar gab zu allen wichtigen Währungen nach. So erreichte das britische Pfund zur US-Währung den höchsten Stand seit Oktober 2021.

    Mitte Januar hatte der Euro noch weniger als 1,16 Dollar gekostet, bevor die Eskalation des Grönland-Konflikts durch US-Präsident Donald Trump den Dollar unter Druck brachte. Trump hatte im Zuge seiner Absichten, die Arktisinsel von Dänemark zu übernehmen, insgesamt acht europäischen Ländern mit Zöllen gedroht und auch ein militärisches Vorgehen nicht ausgeschlossen. In der vergangenen Woche ruderte Trump dann in beiden Punkten zurück, Entlastung brachte dies für den Dollar aber nicht./bek/nas




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
