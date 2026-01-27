JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen und einem Quartalsausblick des Kontrahenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Entwicklung des internationalen Paketgeschäfts von UPS stimme ihn vorsichtig mit Blick auf DHL, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Qualität der Umsätze von UPS und eine effiziente Verwendung des Kapitals deute aber auf positive strukturelle Trends in der Logistikbranche hin./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:30 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 47,05EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 20:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53,50

Kursziel alt: 53,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

