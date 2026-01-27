JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen und einem Quartalsausblick des Kontrahenten UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Entwicklung des internationalen Paketgeschäfts von UPS stimme ihn vorsichtig mit Blick auf DHL, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Qualität der Umsätze von UPS und eine effiziente Verwendung des Kapitals deute aber auf positive strukturelle Trends in der Logistikbranche hin./rob/bek/nas
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 47,05EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 20:53 Uhr) gehandelt.
