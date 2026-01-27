JEFFERIES stuft DIAGEO auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diageo halte gut ein Drittel der Sparte der Franzosen, sie mache etwa zehn Prozent des Nettoergebnisses der Briten aus. Auch bei Diageo dürfte im ersten Geschäftshalbjahr der Umsatz zurückgegangen sein./bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,13 % und einem Kurs von 18,55EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 21:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Edward Mundy
Analysiertes Unternehmen: DIAGEO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
