Envisions KI-gestützter Durchbruch bei grünem Ammoniak und Wasserstoff als globaler Maßstab vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet

DAVOS, Schweiz, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Envisions wegweisendes Projekt für grünen Wasserstoff und Ammoniak in Chifeng in der Inneren Mongolei wurde als herausragende globale Fallstudie im jüngsten Whitepaper des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) vorgestellt: „From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure" (Von der Blaupause zur Realität: Eine überzeugendere wirtschaftliche Begründung für gemeinsame Energieinfrastruktur). Der Bericht würdigt das Chifeng-Projekt als transformatives Modell für die globale Energiewende und hebt das KI-gesteuerte Energiesystem von Envision als Katalysator hervor, der schwankende erneuerbare Energien in ein stabiles Äquivalent zu „grünem Erdöl" verwandelt.

Bei einer Gesprächsrunde in Davos bezeichnete Lei Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Envision, Chinas Führungsrolle bei erneuerbaren Energien als Fortschritt „auf zivilisatorischem Niveau" für die globale Produktivität. „Mit unserem KI-Energiesystem verwandeln wir die Wüste Gobi in ein ‚grünes Ölfeld' und wandeln Wind- und Solarressourcen in Millionen Tonnen grünes Ammoniak um", so Zhang. „Dieser Ansatz macht erneuerbare Energien von einer volatilen Ressource zu einem präzisen industriellen Werkzeug und liefert eine skalierbare Blaupause für die globale grüne Industrialisierung."