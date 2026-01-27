    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Envisions KI-gestützter Durchbruch bei grünem Ammoniak und Wasserstoff als globaler Maßstab vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet

    DAVOS, Schweiz, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Envisions wegweisendes Projekt für grünen Wasserstoff und Ammoniak in Chifeng in der Inneren Mongolei wurde als herausragende globale Fallstudie im jüngsten Whitepaper des Weltwirtschaftsforums (World Economic Forum, WEF) vorgestellt: „From Blueprint to Reality: A Stronger Business Case for Shared Energy Infrastructure" (Von der Blaupause zur Realität: Eine überzeugendere wirtschaftliche Begründung für gemeinsame Energieinfrastruktur). Der Bericht würdigt das Chifeng-Projekt als transformatives Modell für die globale Energiewende und hebt das KI-gesteuerte Energiesystem von Envision als Katalysator hervor, der schwankende erneuerbare Energien in ein stabiles Äquivalent zu „grünem Erdöl" verwandelt.

    Bei einer Gesprächsrunde in Davos bezeichnete Lei Zhang, Gründer und Geschäftsführer von Envision, Chinas Führungsrolle bei erneuerbaren Energien als Fortschritt „auf zivilisatorischem Niveau" für die globale Produktivität. „Mit unserem KI-Energiesystem verwandeln wir die Wüste Gobi in ein ‚grünes Ölfeld' und wandeln Wind- und Solarressourcen in Millionen Tonnen grünes Ammoniak um", so Zhang. „Dieser Ansatz macht erneuerbare Energien von einer volatilen Ressource zu einem präzisen industriellen Werkzeug und liefert eine skalierbare Blaupause für die globale grüne Industrialisierung."

    Um den Weg für einen reibungslosen internationalen Handel zu ebnen, hat Envision eine Reihe anspruchsvoller Zertifizierungen erfolgreich erlangt, darunter ISCC EU, ISCC PLUS sowie die RFNBO-Konformität. Damit wird gewährleistet, dass die grünen Moleküle des Unternehmens die strengsten Umwelt- und Regulierungsanforderungen für den europäischen sowie globalen Markt erfüllen.

    Das Chifeng-Projekt ist die weltweit erste Großanlage für grünen Wasserstoff, die mit 100 % Ökostrom betrieben wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken, die aus einem kohlenstoffintensiven Netz gespeist werden, kann das weltweit führende KI-Energiesystem von Envision die Schwankungen von Wind- und Sonnenenergie in Echtzeit intelligent planen sowie ausgleichen. Dies gewährleistet eine konstante, hocheffiziente Energieversorgung für den chemischen Syntheseprozess und senkt die Kosten für Wasserstoff erheblich.

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2870163/image.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/envisions-ki-gestutzter-durchbruch-bei-grunem-ammoniak-und-wasserstoff-als-globaler-maWstab-vom-weltwirtschaftsforum-ausgezeichnet-302671697.html





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Envisions KI-gestützter Durchbruch bei grünem Ammoniak und Wasserstoff als globaler Maßstab vom Weltwirtschaftsforum ausgezeichnet DAVOS, Schweiz, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ - Envisions wegweisendes Projekt für grünen Wasserstoff und Ammoniak in Chifeng in der Inneren Mongolei wurde als herausragende globale Fallstudie im jüngsten Whitepaper des Weltwirtschaftsforums (World …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     