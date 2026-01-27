JEFFERIES stuft PERNOD RICARD auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard nach Zahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatzrückgang der Spirituosensparte sei deutlicher gewesen als erwartet, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch bei Pernod Ricard sei im zweiten Geschäftsquartal mit einem rückläufigen Umsatz zu rechnen. Im zweiten Geschäftshalbjahr könne sich die Lage verbessern./bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 13:23 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,94 % und einem Kurs von 73,18EUR auf Tradegate (27. Januar 2026, 20:51 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edward Mundy

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 110,00 € , was eine Steigerung von +45,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer