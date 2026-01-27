Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 27.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -12,60 %
Platz 1
Performance 1M: -15,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, geprägt von einem signifikanten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen, hauptsächlich aufgrund enttäuschender Medicare-Zahlungen. Die Bewertung wird als hoch angesehen, was einige Anleger zögern lässt, während andere auf Kaufgelegenheiten bei weiteren Rückgängen hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Nike (B)
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 2
Performance 1M: +12,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum äußern Anleger gemischte Meinungen zu Nike (B). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, und technische Analysen zeigen eine unschöne Formation im Wochenchart. Einige Anleger hoffen auf eine Kurssteigerung, während die Konkurrenz durch Puma Bedenken aufwirft. Die nächste Widerstandsmarke liegt bei 70+ $, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nike (B) eingestellt.
Boeing
Tagesperformance: -3,35 %
Platz 3
Performance 1M: +14,29 %
The Home Depot
Tagesperformance: -2,55 %
Platz 4
Performance 1M: +11,08 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 5
Performance 1M: -13,27 %
Visa (A)
Tagesperformance: -2,03 %
Platz 6
Performance 1M: -9,58 %
