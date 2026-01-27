Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 27.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Roper Technologies
Tagesperformance: -12,42 %
Platz 1
Performance 1M: -24,16 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 2
Performance 1M: -12,24 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,43 %
Platz 3
Performance 1M: +26,18 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,12 %
Platz 4
Performance 1M: +35,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein günstiges KGV von 11,3 betonen, äußern andere Bedenken wegen möglicher externer Risiken. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen positiv, jedoch überkauft, was zu einer Gierphase führt. Warnzeichen wie die Volatilität nach kurzfristigen Anstiegen sind ebenfalls präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Thomson Reuters
Tagesperformance: -4,73 %
Platz 5
Performance 1M: -12,49 %
Atlassian Registered (A)
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 6
Performance 1M: -15,37 %
Intuit
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 7
Performance 1M: -16,92 %
Copart
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 8
Performance 1M: +4,14 %
Adobe
Tagesperformance: -3,53 %
Platz 9
Performance 1M: -18,02 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,35 %
Platz 10
Performance 1M: +22,05 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 11
Performance 1M: +21,04 %
Intel
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 12
Performance 1M: +15,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch bleiben und einen Anstieg von 20% in den letzten drei Wochen erwähnen, warnen andere vor einer überbewerteten Aktie bei 40€ und einem schrumpfenden Umsatz. Die Unsicherheit über die Auswirkungen von KI-Ausgaben und geopolitischen Faktoren führt zu gemischten Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Western Digital
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 13
Performance 1M: +34,36 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 14
Performance 1M: -1,83 %
PayPal
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 15
Performance 1M: -8,48 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Das Anleger-Sentiment zu PayPal im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 14% nachgegeben. Analysten senken ihre Prognosen, was die Unsicherheit erhöht. Trotz einer optisch günstigen Bewertung gibt es Bedenken hinsichtlich des Gewinnwachstums und der Konkurrenz. Übernahmegerüchte werden diskutiert, was die Marktstimmung zusätzlich beeinflusst.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber PayPal eingestellt.
Workday (A)
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 16
Performance 1M: -11,77 %
MercadoLibre
Tagesperformance: +2,75 %
Platz 17
Performance 1M: +13,48 %
Autodesk
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 18
Performance 1M: -9,37 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 19
Performance 1M: +32,13 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 20
Performance 1M: -8,60 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 21
Performance 1M: +36,79 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 22
Performance 1M: -12,80 %
Automatic Data Processing
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 23
Performance 1M: -3,00 %
Palantir
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 24
Performance 1M: -16,43 %
Cintas
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 25
Performance 1M: +1,16 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,31 %
Platz 26
Performance 1M: +12,63 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: -2,29 %
Platz 27
Performance 1M: -0,15 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 28
Performance 1M: +1,09 %
Paccar
Tagesperformance: -2,08 %
Platz 29
Performance 1M: +7,91 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 30
Performance 1M: +2,63 %
