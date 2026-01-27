Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 27.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 27.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Corning
Tagesperformance: +14,16 %
Tagesperformance: +14,16 %
Platz 1
Performance 1M: +25,57 %
Performance 1M: +25,57 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: -12,49 %
Tagesperformance: -12,49 %
Platz 2
Performance 1M: -15,08 %
Performance 1M: -15,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Unitedhealth Group
Das Anleger-Sentiment zu UnitedHealth Group im wallstreetONLINE-Forum ist negativ, geprägt von einem signifikanten Kursrückgang in den letzten 14 Tagen, hauptsächlich aufgrund enttäuschender Medicare-Zahlungen. Die Bewertung wird als hoch angesehen, was einige Anleger zögern lässt, während andere auf Kaufgelegenheiten bei weiteren Rückgängen hoffen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Unitedhealth Group eingestellt.
Roper Technologies
Tagesperformance: -12,33 %
Tagesperformance: -12,33 %
Platz 3
Performance 1M: -24,16 %
Performance 1M: -24,16 %
Humana
Tagesperformance: -10,48 %
Tagesperformance: -10,48 %
Platz 4
Performance 1M: -21,02 %
Performance 1M: -21,02 %
Elevance Health
Tagesperformance: -9,72 %
Tagesperformance: -9,72 %
Platz 5
Performance 1M: -7,63 %
Performance 1M: -7,63 %
Sysco
Tagesperformance: +8,18 %
Tagesperformance: +8,18 %
Platz 6
Performance 1M: +11,01 %
Performance 1M: +11,01 %
General Motors
Tagesperformance: +7,99 %
Tagesperformance: +7,99 %
Platz 7
Performance 1M: -6,33 %
Performance 1M: -6,33 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -7,79 %
Tagesperformance: -7,79 %
Platz 8
Performance 1M: -9,91 %
Performance 1M: -9,91 %
Brown & Brown
Tagesperformance: -7,47 %
Tagesperformance: -7,47 %
Platz 9
Performance 1M: -10,04 %
Performance 1M: -10,04 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: -6,74 %
Tagesperformance: -6,74 %
Platz 10
Performance 1M: -16,82 %
Performance 1M: -16,82 %
Centene
Tagesperformance: -6,67 %
Tagesperformance: -6,67 %
Platz 11
Performance 1M: -0,13 %
Performance 1M: -0,13 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +6,59 %
Tagesperformance: +6,59 %
Platz 12
Performance 1M: +9,61 %
Performance 1M: +9,61 %
Arthur J.Gallagher
Tagesperformance: -6,14 %
Tagesperformance: -6,14 %
Platz 13
Performance 1M: -9,79 %
Performance 1M: -9,79 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -5,87 %
Tagesperformance: -5,87 %
Platz 14
Performance 1M: -12,24 %
Performance 1M: -12,24 %
Moderna
Tagesperformance: -5,86 %
Tagesperformance: -5,86 %
Platz 15
Performance 1M: +46,63 %
Performance 1M: +46,63 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie fiel in den letzten 14 Tagen um 6%, was auf Unsicherheiten über Übernahmegespräche und Bedenken bezüglich klinischer Studien zurückzuführen ist. Anleger hoffen auf positive Nachrichten, während die Volatilität im Handel anhält. Die Diskussion über die Markteinführung neuer Produkte wie Intismeran bleibt optimistisch, jedoch bleibt die Unsicherheit über die Studienergebnisse bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +5,30 %
Tagesperformance: +5,30 %
Platz 16
Performance 1M: +26,18 %
Performance 1M: +26,18 %
Oracle
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 17
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Invesco
Tagesperformance: -5,21 %
Tagesperformance: -5,21 %
Platz 18
Performance 1M: -3,46 %
Performance 1M: -3,46 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -5,14 %
Tagesperformance: -5,14 %
Platz 19
Performance 1M: -16,14 %
Performance 1M: -16,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu The Trade Desk (A) im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Nach einem Rückgang von 8 % aufgrund der Entlassung des CFO äußern einige Anleger Kaufinteresse unter 27 USD, während andere einen weiteren Rückgang auf 25 USD erwarten. Trotz eines Rekordgewinns und einer Marge von 40 % bleibt die Unsicherheit hoch, was das Vertrauen in die Aktie beeinträchtigt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.
CVS Health
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 20
Performance 1M: -10,74 %
Performance 1M: -10,74 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,89 %
Tagesperformance: +4,89 %
Platz 21
Performance 1M: +35,93 %
Performance 1M: +35,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Micron Technology im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige Anleger optimistisch sind und ein günstiges KGV von 11,3 betonen, äußern andere Bedenken wegen möglicher externer Risiken. Die Kursentwicklung war in den letzten 14 Tagen positiv, jedoch überkauft, was zu einer Gierphase führt. Warnzeichen wie die Volatilität nach kurzfristigen Anstiegen sind ebenfalls präsent.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
The Cigna Group
Tagesperformance: -4,82 %
Tagesperformance: -4,82 %
Platz 22
Performance 1M: -3,03 %
Performance 1M: -3,03 %
Molina Healthcare
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 23
Performance 1M: +18,99 %
Performance 1M: +18,99 %
ServiceNow
Tagesperformance: -4,28 %
Tagesperformance: -4,28 %
Platz 24
Performance 1M: -11,63 %
Performance 1M: -11,63 %
Expand Energy Corporation
Tagesperformance: -4,17 %
Tagesperformance: -4,17 %
Platz 25
Performance 1M: +2,87 %
Performance 1M: +2,87 %
EQT
Tagesperformance: -4,16 %
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 26
Performance 1M: +3,77 %
Performance 1M: +3,77 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +3,69 %
Tagesperformance: +3,69 %
Platz 27
Performance 1M: +16,99 %
Performance 1M: +16,99 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,38 %
Tagesperformance: +3,38 %
Platz 28
Performance 1M: +15,81 %
Performance 1M: +15,81 %
Applied Materials
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 29
Performance 1M: +22,05 %
Performance 1M: +22,05 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 30
Performance 1M: +21,04 %
Performance 1M: +21,04 %
NRG Energy
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 31
Performance 1M: -7,26 %
Performance 1M: -7,26 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,09 %
Tagesperformance: +3,09 %
Platz 32
Performance 1M: +34,36 %
Performance 1M: +34,36 %
Intel
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 33
Performance 1M: +15,62 %
Performance 1M: +15,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige optimistisch bleiben und einen Anstieg von 20% in den letzten drei Wochen erwähnen, warnen andere vor einer überbewerteten Aktie bei 40€ und einem schrumpfenden Umsatz. Die Unsicherheit über die Auswirkungen von KI-Ausgaben und geopolitischen Faktoren führt zu gemischten Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: +2,72 %
Tagesperformance: +2,72 %
Platz 34
Performance 1M: +3,88 %
Performance 1M: +3,88 %
GE Vernova
Tagesperformance: +2,67 %
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 35
Performance 1M: +0,36 %
Performance 1M: +0,36 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +2,59 %
Tagesperformance: +2,59 %
Platz 36
Performance 1M: +32,13 %
Performance 1M: +32,13 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +2,56 %
Tagesperformance: +2,56 %
Platz 37
Performance 1M: +11,88 %
Performance 1M: +11,88 %
McCormick
Tagesperformance: +2,34 %
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 38
Performance 1M: -10,42 %
Performance 1M: -10,42 %
Ford Motor
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 39
Performance 1M: +0,44 %
Performance 1M: +0,44 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +2,20 %
Tagesperformance: +2,20 %
Platz 40
Performance 1M: +12,63 %
Performance 1M: +12,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte