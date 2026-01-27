IsoEnergy schließt 25 Millionen CAD Privatplatzierung mit NexGen Energy ab

Toronto, ON, 27. Januar 2026 – IsoEnergy Ltd. (NYSE American: ISOU; TSX: ISO) (das „Unternehmen“ oder „IsoEnergy“) (- https://www.commodity-tv.com/play/isoenergy-exciting-ceo-insights-on-t ... -) freut sich bekannt zu geben, dass man im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 20. Januar 2026 und im Zusammenhang mit dem Abschluss seiner Festübernahmefinanzierung (das „Angebot“) auch seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „gleichzeitige Privatplatzierung“) abgeschlossen hat, in deren Rahmen das Unternehmen 1.666.667 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zu einem Preis von 15,00 CAD pro Aktie an NexGen Energy Ltd. („NexGen“) zu einem Preis von 15,00 CAD pro Aktie ausgegeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 25.000.005 CAD entspricht.

Der Erlös aus der gleichzeitigen Privatplatzierung soll zur Finanzierung der weiteren Erschließung und Exploration der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde durchgeführt, damit NexGen seinen anteiligen Besitzanteil an dem Unternehmen nach Durchführung des Angebots bei etwa 30 % halten kann. Die im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung ausgegebenen Aktien unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss der gleichzeitigen Privatplatzierung. Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Aktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung sind keine Provisionen oder sonstigen Gebühren zu zahlen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder eine geltende Befreiung von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten weder angeboten noch verkauft werden.