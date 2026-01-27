Rheinmetall - Aktie im Blickpunkt - 27.01.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Mit einer Performance von +2,54 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,56 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.845,00€, mit einem Plus von +2,54 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Rheinmetall einen Gewinn von +1,79 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -6,20 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,47 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +15,62 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,20 % 1 Monat +17,47 % 3 Monate +1,79 % 1 Jahr +147,43 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stagnierende Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die seit Mai 2023 kaum vorankommt, trotz zahlreicher Aufträge. Analysten sehen ein mittleres Kursziel von 2.195 Euro, jedoch wird die Aktie von einigen als überbewertet eingeschätzt. Technische Analysen identifizieren wichtige Widerstands- und Unterstützungszonen, während die bevorstehenden Quartalszahlen als entscheidend für die Marktstimmung gelten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,72 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen rutschen ab, Techwerte geraten unter Druck – doch an der Wall Street trotzt der S&P 500 der Schwäche. Ein Überblick über Gewinner und Verlierer des Handelstages.

Am Dienstag hat der Dax nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.894 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem freundlichen Start …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.