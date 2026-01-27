Wirtschaft
US-Börsen uneinheitlich - Gold und Öl deutlich teurer
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 6.978 Punkten 0,4 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 25.940 Punkten 0,9 Prozent im Plus.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend deutlich stärker: Ein Euro kostete 1,2039 US-Dollar (+1,35 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8306 Euro zu haben.
Der Goldpreis verzeichnete starke Zuwächse, am Abend wurden für eine Feinunze 5.177 US-Dollar gezahlt (+3,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 138,27 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg ebenfalls stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 67,60 US-Dollar, das waren 3,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Verfrühter Rückblick
Nicht der Globale, sondern der US Anleihenmarkt hat Herausforderungen:
Na gut, wenn es was zu feiern gibt will ich mich doch auch mal wieder hier melden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Provinzler !!! Feier schön, egal ob bei den Gauchos oder schon wieder daheim in Marvins neuer Heimat. War mir eine Ehre, Dich vor 10 Jahren kennengelernt zu haben - weiterhin viel Glück und Erfolg. Würde mich natürlich auch interessieren wie Du zu dem Kursverlauf von Admiral stehst; aber so wie ich Dich kenne denkst Du wahrscheinlich eher an Aufstocken als an Verkaufen.