US-Börsen uneinheitlich - Gold und Öl deutlich teurer

Nicht der Globale, sondern der US Anleihenmarkt hat Herausforderungen:

https://www.europeanpensions.net/ep/Denmark-AkademikerPension-sells-USD-100m-in-US-govt-bonds.php

https://www.marketplace.org/story/2026/01/20/is-the-global-economy-realigning-without-the-us

https://www.project-syndicate.org/commentary/global-economy-without-american-consumer-demand-by-jim-o-neill-2025-02

Kaum noch jemand hat Lust den USA wegen den Eskarpaden von Trump Kredit zu gewähren.

Man stelle sich vor, der Schuldner könnte zahlen, will aber nicht - statt dessen bedroht er dich mit Zöllen oder militärischer Auseinandersetzung..

Ein wirtschaften ohne die US will man sich zwar nicht vorstellen, just dies wurde auch in Davos in den Gängen besprochen (Hörensagen, war selbst nicht dort).

Jedes Mal wo die EU von enger Verbundenheit, und transatlantischen Werten redet, entsteht in Trump Amerika der Eindruck: Was für ein schwaches und nutzloses Europa.

Ich denke, Macron/England fangen an die Tonart ggü US Trump zu ändern.

Die EU müsste lernen, sich ohne NATO verteidigen zu können - will man das, die Ukraine ist dafür, und der Rest von Europa?

Ich denke der Trend, auch der gedankliche Trend, geht genau in diese Richtung - auch mit Folgen für die Anleihenmärkte.

In Bezug auf Export, könnte es sich EU+UK+CH leisten, nichts in Richtung US zu exportieren.

Die umgekehrte Richtung sind die Fragezeichen - was brauchen wir aus den USA, das es in EU/CH/UK nicht, oder nicht genügend gibt.

Aus Sicht von US Trump gibt es eine einseitige Abhängigkeit, die er ausnutzt - mMn.

In einem schmerzhaften Prozess hat man gelernt, ohne Russland geht auch irgendwie, ohne USA - dafür mit Indien?

Via Grönland könnte man stärker mit Kanada wirtschaften und evtl. auch Kanada gegen Trump schützen??

Im digitalen Globus liegt Grönland näher bei Kanada als bei Europa.

Das Interesse von US Trump die Rohstoffe zu plündern, ist zumindest verständlich.

https://earth.google.com/

Wegen Global Warming könnte die Schiffsroute an Grönland vorbei nach Kanada machbar sein.

Das Commonwealth of Nations gibt es immer noch, mit Kanada als Mitglied.

Ich schreibe mal wieder zu viel, an einem kalten Sonntag Nachmittag.