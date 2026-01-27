    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro steigt nach Trump-Aussagen über Marke von 1,20 Dollar

    • Euro steigt auf 1,2081 Dollar, Höchststand seit 2021.
    • Trump zeigt sich unbesorgt über Dollar-Rückgang.
    • Dollar verliert weiter, seit 2025 um 12% abgewertet.
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Dienstag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump seine Gewinne kräftig ausgebaut. Der Kurs der Gemeinschaftswährung kletterte bis auf 1,2081 Dollar und damit auf den höchsten Stand seit Mitte 2021. Trump sagte am Dienstagabend, dass er wegen des Rückgangs des Dollar nicht besorgt sei. Dies sorgte für einen weiteren Druck auf den Kurs der US-Währung. Dieser hatte bereits in den vergangenen Tagen im Vergleich zu allen anderen wichtigen Währungen kräftig abgewertet. Alleine in dieser Woche verlor der Dollar im Vergleich zum Euro weitere zwei Prozent, nachdem er 2025 um knapp zwölf Prozent abgewertet hatte. Ein Grund für den Rückgang der US-Währung ist die Wirtschaftspolitik Trumps, der unter anderem mit seiner Zollpolitik die Investoren verunsichert./zb/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
