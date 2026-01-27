Aktien New York Schluss
UnitedHealth belastet Dow - S&P 500 auf Rekordhoch
- Hohe Verluste bei UnitedHealth drücken Dow um 0,83%
- S&P 500 schließt mit 0,41% im Plus, Rekordhoch erreicht
- Nasdaq 100 steigt um 0,88%, Chip-Aktien im Fokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste der Aktien von Krankenversicherern und steigende Tech-Schwergewichte haben am Dienstag das Bild an den US-Börsen geprägt. Im Leitindex Dow Jones Industrial brachen die Papiere des Versicherers UnitedHealth um fast 20 Prozent ein. Als ein Schwergewicht im Index drückten die Verluste den Dow um 0,83 Prozent nach unten auf 49.003,41 Zähler.
Der S&P 500 erreichte dagegen ein weiteres Rekordhoch. Der marktbreite Index schloss mit 0,41 Prozent im Plus bei 6978,60 Punkten. Hier ist nun die runde Marke von 7.000 Zählern in unmittelbarer Reichweite.
Auch an der technologielastigen Nasdaq-Börse ging es mit den Kursen überwiegend nach oben. Anleger könnten sich damit kurz vor den Quartalsbilanzen von Branchengrößen wie Microsoft , Apple und Tesla für erfreuliche Geschäftszahlen positioniert haben. Der Nasdaq 100 legte um 0,88 Prozent auf 25.939,74 Punkte zu, angetrieben vor allem von Aktien aus der Chip-Industrie./bek/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 213,9 auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 22:35 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -0,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,07 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 327,83USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 150,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von -58,50 %/+38,32 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Verfrühter Rückblick
Nicht der Globale, sondern der US Anleihenmarkt hat Herausforderungen:
Na gut, wenn es was zu feiern gibt will ich mich doch auch mal wieder hier melden. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/cool.gif Also, alles Gute zum Geburtstag, lieber Provinzler !!! Feier schön, egal ob bei den Gauchos oder schon wieder daheim in Marvins neuer Heimat. War mir eine Ehre, Dich vor 10 Jahren kennengelernt zu haben - weiterhin viel Glück und Erfolg. Würde mich natürlich auch interessieren wie Du zu dem Kursverlauf von Admiral stehst; aber so wie ich Dich kenne denkst Du wahrscheinlich eher an Aufstocken als an Verkaufen.