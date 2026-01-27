    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVeeva Systems Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Veeva Systems Registered (A)

    Branchenstudie zeigt

    Schaffung einer Grundlage für KI hat für Konsumgüterunternehmen höchste Priorität

    Schaffung einer Grundlage für KI hat für Konsumgüterunternehmen höchste Priorität
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    82 % der Unternehmen stellen auf einheitliche Plattformen für standardisierte Daten und Prozesse um und bereiten sich auf KI vor

    BARCELONA, Spanien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ein neuer Branchenbericht zeigt, dass der Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur für Konsumgüterunternehmen (CPG) oberste Priorität hat. Der Bericht State of AI in Consumer Goods ergab, dass die meisten Befragten (82 %) aktiv damit beschäftigt sind, Altsysteme zu konsolidieren oder von Best-of-Breed-Lösungen auf einheitliche Plattformen umzustellen. Der Umstieg auf eine Plattform kann die systemübergreifende Konnektivität für standardisierte Daten und Prozesse gewährleisten, was eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von KI-Anwendungsfällen ist.

    Veeva Systems

    Eine Mehrheit (72 %) der CPG-Unternehmen nutzt, bereitet vor oder plant die Einführung von agentenbasierter KI, um ihre Fertigungsprozesse voranzutreiben. Dies signalisiert einen Bedarf an fortschrittlichen Systemen und Prozessen, die saubere, standardisierte Daten liefern können. Zu den wichtigsten Erkenntnissen aus der Untersuchung der Technologielandschaft in der CPG-Branche gehören:

    • Hindernisse für KI bestehen weiterhin: Die derzeitigen Technologieinfrastrukturen halten Unternehmen davon ab, KI und maschinelles Lernen einzusetzen. Zu den drei größten Herausforderungen zählen Compliance und Sicherheit (60 %), hohe Kosten und Ressourcenengpässe (60 %) sowie die Komplexität der Integration in bestehende Systeme (58 %).

    • Manuelle Prozesse sind nach wie vor weit verbreitet und erhöhen das Risiko: Die Mehrheit (64 %) der CPG-Unternehmen nutzt eine Mischung aus digitalen und manuellen Prozessen oder überwiegend manuelle Prozesse mit begrenzten Tools, um Qualität und Compliance entlang der Lieferkette zu verwalten. Die Befragten, die fortschrittliche Datenintegrations- und Prozessautomatisierungsfunktionen als besonders wertvoll für die Verbesserung der IT-Effizienz einstufen, geben an, dass dadurch repetitive Aufgaben und manuelle Arbeit reduziert und Datensilos beseitigt werden.

    • CPGs wünschen sich KI-gestützte prädiktive Analysen: Die drei wichtigsten Gründe, warum die Befragten KI-gestützte prädiktive Analysen als die wertvollste Funktion ansehen, sind die Förderung der Qualitätssicherung und Compliance (24 %), die Verbesserung der Entscheidungsfindung und datengestützte Erkenntnisse (21 %) sowie die proaktive Erkennung und Prävention von Problemen (19 %). Dieser Fokus auf Echtzeit-Erkenntnisse für die Qualitätskontrolle unterstreicht den Bedarf an Technologiepartnern mit einem tiefen Verständnis für Fertigungs- und Compliance-Anforderungen.
    Branchenstudie zeigt Schaffung einer Grundlage für KI hat für Konsumgüterunternehmen höchste Priorität 82 % der Unternehmen stellen auf einheitliche Plattformen für standardisierte Daten und Prozesse um und bereiten sich auf KI vor BARCELONA, Spanien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ - Ein neuer Branchenbericht zeigt, dass der Aufbau einer KI-fähigen …
