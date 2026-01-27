Schaffung einer Grundlage für KI hat für Konsumgüterunternehmen höchste Priorität

82 % der Unternehmen stellen auf einheitliche Plattformen für standardisierte Daten und Prozesse um und bereiten sich auf KI vor

BARCELONA, Spanien, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Ein neuer Branchenbericht zeigt, dass der Aufbau einer KI-fähigen Infrastruktur für Konsumgüterunternehmen (CPG) oberste Priorität hat. Der Bericht State of AI in Consumer Goods ergab, dass die meisten Befragten (82 %) aktiv damit beschäftigt sind, Altsysteme zu konsolidieren oder von Best-of-Breed-Lösungen auf einheitliche Plattformen umzustellen. Der Umstieg auf eine Plattform kann die systemübergreifende Konnektivität für standardisierte Daten und Prozesse gewährleisten, was eine wichtige Voraussetzung für die Anwendung von KI-Anwendungsfällen ist.