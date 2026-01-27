Indizes für Branchenakteure veröffentlicht, um den Puls der globalen Schifffahrt und Rohstoffmärkte in Ostchina zu messen

Die vom Xinhua Indices Institute vorgestellten Indizes beziehen sich auf den Global Maritime Corridor Development Index und den Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index, die beide auf einer Vielzahl von Echtzeitdaten basieren, um die jeweilige Situation genau widerzuspiegeln.

BEIJING, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Zwei Indizesberichte, die die Entwicklung der globalen maritimen Logistikkanäle und die Massengutlogistik in den Häfen von Shandong bis zum Jahr 2025 beschreiben, wurden kürzlich in Qingdao vorgestellt.

Der erstgenannte Index, dessen Teilindex „Major Shipping Corridor Index" bis Ende 2025 um 12,3 Prozent auf 109,91 Punkte gestiegen ist, zeigte die Widerstandsfähigkeit der wichtigsten Seeschifffahrtswege und wies gleichzeitig auf den zunehmenden Einfluss geopolitischer Faktoren hin.

Im vergangenen Jahr zeigten die wichtigsten Seeschifffahrtskorridore unterschiedliche Widerstandsfähigkeit, wobei die asiatischen Seewege wahrscheinlich der neue Schwerpunkt des globalen Seeverkehrs sein werden.

Wie aus dem Bericht über Seeverkehrskorridore hervorgeht, waren die globalen Hafencluster im Jahr 2025 offenbar in ihrer Leistungsfähigkeit gestaffelt, und unter den 19 weltweit untersuchten großen Hafenclustern spielten die chinesischen Hafencluster eine Schlüsselrolle in den globalen Lieferketten.

Im Vergleich zu ihren ausländischen Pendants zeichneten sich die chinesischen Hafencluster in mehreren Aspekten aus, darunter der Güterumschlag, die Containerumschlagkapazitäten und die integrierte Entwicklung von Häfen, Industrien und Städten.

So gehörte beispielsweise der Hafencluster von Shandong aufgrund seiner beeindruckenden Produktionskapazität, der Unterstützung durch das Hinterland der Häfen, seiner Betriebskapazität, seiner hochwertigen Entwicklung, seiner koordinierten Entwicklung und seines umfassenden Dienstleistungssystems zur ersten Liga.

Der Bericht des letzteren Index, des Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index, zeigte eine anhaltende Aktivität in Bezug auf Logistik, Lagerung und Terminhandel bestimmter Massengüter in den Häfen von Shandong.

2025 stieg der Xinhua SPG Port Crude Oil Tank Capacity Active Level Index, ein Teilindikator des Xinhua-Shandong Port Bulk Commodity Index, leicht an und erreichte am 28. November 2054,64 Punkte, was einem Anstieg von 105,46 Prozent gegenüber den Vergleichsdaten des Basiszeitraums entspricht.

Auch andere Teilindizes zeigten im vergangenen Jahr eine robuste Nachfrage nach Eisenerzen, und als die Energiewende die Preisbildungslogik für Schwefel, einen wichtigen industriellen Rohstoff für neue Energiebatterien, veränderte, erreichte der Xinhua SPG Port Sulphur Price Index am 11. Dezember sein Jahreshoch und stieg seit Jahresbeginn um 168,97 Prozent.

Analysten waren der Ansicht, dass diese Daten effektiv zur Verbesserung der Transparenz des Massengutmarktes beitrugen und eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die betroffenen vor- und nachgelagerten Unternehmen darstellten.

Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/349341.html

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-indizes-fur-branchenakteure-veroffentlicht-um-den-puls-der-globalen-schifffahrt-und-rohstoffmarkte-in-ostchina-zu-messen-302671811.html