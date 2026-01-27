RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Umsätze entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie des Luxusgüterkonzerns 2025 liege um zwei Prozent über der Markterwartung. Größere Änderungen bei den Schätzungen dürfte es nicht geben, der Experte rechnet mit einer leicht positiven Marktreaktion auf das Zahlenwerk./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 573,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 650
Kursziel alt: 650
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
