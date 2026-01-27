RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Euro belassen. Die Umsätze entsprächen in etwa den Erwartungen, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Ergebnis je Aktie des Luxusgüterkonzerns 2025 liege um zwei Prozent über der Markterwartung. Größere Änderungen bei den Schätzungen dürfte es nicht geben, der Experte rechnet mit einer leicht positiven Marktreaktion auf das Zahlenwerk./rob/bek/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:05 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 573,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 650

Kursziel alt: 650

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



