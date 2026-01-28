    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSeagate Technology Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Seagate Technology Holdings

    Aktie zieht weiter an

    Seagate beweist: Heiß, heißer, Speicherhersteller – Donnerstag nächste Chance!

    Obwohl Seagate Technology die Erwartungen der Wall Street klar übertroffen hat, zeigte sich die Aktie zunächst schwächer. Das Bild drehte sich aber schnell: Anleger honorierten die Zahlen – der Kurs legte kräftig zu.

    • Seagate übertrifft Erwartungen, Aktie steigt stark.
    • Hohe Nachfrage nach Speicherlösungen treibt Umsatz.
    • Analysten erwarten Preisanhebungen ab 2026.
    Nach der Veröffentlichung des Quartalsberichts sah es zunächst nach "Sell on good news" aus. Nach einem Plus von über 250 Prozent innerhalb eines Jahres, ist es auch verständlich, dass einige Anleger Kasse machten. Aber es dauerte nicht sehr lange, bis der Rücksetzer ausgenutzt wurde. Aus einem anfänglichen Minus von mehr als drei Prozent wurde schnell in der Spitze ein zweistelliges Plus. Kein Wunder bei den starken Zahlen, die Seagate präsentierte.

    Für das zweite Geschäftsquartal meldete Seagate einen bereinigten Gewinn von 3,11 US-Dollar je Aktie. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 22 Prozent auf 2,83 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 2,83 US-Dollar je Aktie gerechnet und bei den Erlösen hatten sie 2,75 Milliarden US-Dollar auf dem Zettel.

    Rekordmargen dank Rechenzentren und HAMR-Technologie

    CEO Dave Mosley sprach von einem außergewöhnlich starken Quartal. Umsatz und Gewinn hätten ebenso neue Höchststände erreicht wie Bruttomarge und operative Marge. Treiber seien vor allem die anhaltend hohe Nachfrage nach Speicherlösungen für Rechenzentren sowie der Hochlauf der HAMR-basierten Mozaic-Produkte.

    "Da KI-Anwendungen die Datenerzeugung und den wirtschaftlichen Wert von Daten steigern, benötigen moderne Rechenzentren zunehmend Speicherlösungen, die Leistung und Kosteneffizienz im Exabyte-Bereich vereinen", erklärte Mosley. Die auf hohe Speicherdichte ausgerichtete Produktstrategie versetze Seagate in die Lage, den steigenden Speicherbedarf langfristig zu bedienen und zugleich nachhaltigen Mehrwert für Kunden und Aktionäre zu schaffen.

    Ausblick Erste Sahne

    Für das dritte Geschäftsquartal stellt Seagate einen bereinigten Gewinn je Aktie zwischen 3,20 und 3,60 US-Dollar in Aussicht. Der Mittelwert von 3,40 US-Dollar liegt klar über der bisherigen Analystenschätzung von 2,99 US-Dollar. Beim Umsatz rechnet das Unternehmen mit 2,8 bis 3,0 Milliarden US-Dollar und übertrifft damit ebenfalls die Markterwartungen.

    Struktureller Rückenwind für die gesamte Branche - Nächste Chance Donnerstag!

    Seagate steht exemplarisch für eine Branche, die vom globalen KI-Boom profitiert. Die rasant steigende Nachfrage nach Rechenzentren macht Speicherhersteller zu zentralen Akteuren der digitalen Infrastruktur. Neben Seagate zählen auch Sandisk und Western Digital zu den größten Profiteuren. Beide Konzern werden Donnerstag (29.01.26) ihre Quartalsberichte vorlegen. Die Chancen stehen gut, dass es ähnlich abläuft wie bei Seagate

    Die Analysten von Wedbush sehen weiterhin eine strukturelle Angebotslücke. Während das Angebotswachstum in den kommenden Jahren auf etwa 20 Prozent begrenzt bleiben dürfte, wächst das Datenvolumen historisch um rund 30 Prozent. Diese Diskrepanz spricht für anhaltenden Preisdruck nach oben.

    Preissetzungsmacht rückt näher

    Kurzfristig begrenzen noch langfristige Lieferverträge mit Großkunden die Margendynamik. Viele dieser Vereinbarungen laufen jedoch 2026 aus. Mit der nächsten Vertragsrunde erwarten Analysten spürbare Preisanhebungen, die bislang nur unzureichend in den Marktschätzungen reflektiert sind.

    Insbesondere im NAND-Segment sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial. Steigende Spotpreise und kräftige Aufschläge im Vertragsmarkt könnten die Margen der Branche über bisherige Höchststände hinaus treiben.

    Mein Tipp: Abwarten oder ausweichen

    Der Quartalsbericht von Seagate hat gezeigt, dass es sehr schwierig ist, vernünftig in die Aktie einzusteigen. Es hat nur wenige Minuten gedauert, bis der Kurs wieder deutlich ins Plus geschnellt ist. Ähnlich sieht es auch bei Western Digital und Sandisk aus.

    Beide Aktien zogen im Sog von Seagate ebenfalls nachbörslich an. Das zeigt, wie heiß die Branche gerade gespielt wird. Daher sollten Anleger auf einen Rücksetzer warten und dann bei Seagate einsteigen. Ähnlich verhält es sich bei Sandisk. Die Aktie war 2025 das beste Stück, was der S&P 500 zu bieten hatte.

    Bei Western Digital sieht die Sache etwas anders aus. Hier sind die Shorties immer noch kräftig am Werk. Laut MarketWatch sind fast zehn Prozent des Freefloats geshortet. Sollte Western Digital ebenfalls die Erwartungen toppen wie Seagate, dann könnten einige Short-Seller kalte Füße bekommen und Donnerstag nach Börsenschluss könnte die Aktie eine ähnliche Reaktion zeigen, wie das Papier von Seagate.

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!

     


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

