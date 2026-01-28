EPG schließt Serie-B-Finanzierung über fast 100 Millionen US-Dollar ab und stärkt globale Lieferkapazitäten für Rechenzentren

EPG wurde 2004 von einem Team gegründet, das über mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung verfügt, und ist ein Anbieter modularer Rechenzentrumslösungen, der auf die werkseitig vorgefertigte Integration von Energieversorgung, IT sowie Kühlsystemen spezialisiert ist. Die Erlöse aus der Serie-B-Finanzierung dienen der Kapazitätserweiterung, dem Betriebskapital sowie dem globalen Wachstum und stärken die Fähigkeit von EPG, weltweit große KI-Rechenzentren mit hoher Leistungsdichte bereitzustellen.

SINGAPUR, 28. Januar 2026 /PRNewswire/ -- EPG hat kürzlich seine Serie-B-Finanzierung abgeschlossen und dabei fast 100 Millionen US-Dollar eingeworben. Die Runde wurde von den internationalen Investmentfirmen Forebright und Silicon Peak gemeinsam angeführt, mit Beteiligung von GL Ventures, NRL Capital, YF Capital und Rockets Capital. Im Jahr 2025 schloss EPG zudem seine Serie-A- und Serie-A+-Runden ab und nahm dabei mehrere zehn Millionen US-Dollar von Investoren auf, darunter Eastern Bell VC. Damit schuf das Unternehmen eine solide Grundlage für die nächste Wachstumsphase.

Die globale Rechenzentrumsbranche steht vor wachsenden Effizienzproblemen, insbesondere in Überseemärkten wie Südostasien und Europa, wo schwache lokale Lieferketten und ein Mangel an qualifizierten Arbeitskräften zu langen Bauzyklen und höheren Kosten führen. Gleichzeitig erhöhen KI-gesteuerte Arbeitslasten die Anforderungen an Liefergeschwindigkeit, Leistungsdichte und thermische Effizienz, wodurch herkömmliche Konstruktionsmodelle an ihre Grenzen stoßen.

Vor diesem Hintergrund begegnet EPG diesen Herausforderungen mit modularen, werkseitig vorgefertigten Rechenzentrumslösungen. Der MDC-Ansatz verlagert den Großteil der Bauaktivitäten in die Fabrik, wo Module vor der schnellen Installation und Inbetriebnahme vor Ort montiert sowie getestet werden. Gestützt auf Fertigungsstandorte in Johor Bahru und Shanghai, durchgängige globale Teams für die Umsetzung sowie hauseigene Technologien wie Cold-Plate-Flüssigkühlsysteme mit einem PUE-Wert von unter 1,3 und selbst entwickelte Dieselgeneratoraggregate ermöglicht EPG eine schnellere, zuverlässigere sowie kosteneffiziente Bereitstellung von Rechenzentren in internationalen Märkten.

Alick Wan, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von EPG, sagte: „Diese Serie-B-Finanzierung spiegelt das große Vertrauen führender globaler Investoren wider. Auch in Zukunft werden wir weiter in Forschung und Entwicklung, Fertigung sowie globale Lieferkapazitäten investieren, um Kunden weltweit bei der schnellen und zuverlässigen Bereitstellung von Rechenzentren zu unterstützen."

Weitere Informationen finden Sie auf www.epg-module.com oder communications@epg-module.com.

Informationen zu EPG

EPG ist ein in Singapur ansässiger Anbieter modularer sowie vorgefertigter Rechenzentrumsinfrastruktur, gestützt auf zwei Forschungs- und Entwicklungszentren in Singapur sowie in Shanghai und fortschrittliche Fertigungsstandorte in Malaysia sowie China. Mit über 20 Jahren Engineering-Expertise liefert EPG innovative sowie nachhaltige Lösungen für Hyperscale-, Cloud- sowie Unternehmensbereitstellungen in APAC, EMEA, Nord- und Südamerika sowie weiteren globalen Märkten.

