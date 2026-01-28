    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFinexity AktievorwärtsNachrichten zu Finexity
    KURSWAHNSINN bei OHB! Rheinmetall gegen Airbus und Elon Musk? D-Wave mit Übernahme! Finexity Aktie zieht an!
    Foto: esg-aktien.de
    Macht Rheinmetall gemeinsam mit OHB Starlink von Elon Musk und Airbus bald Konkurrenz? Die OHB-Aktie reagiert jedenfalls mit einem Kurssprung von über 50 %. Angesprungen ist die Aktie von Finexity. Nach dem Pilotprojekt mit einer Sparkasse hat man einen weiteren spannenden Partner für seinen Handelsplatz für tokenisierte Vermögenswerte ins Boot geholt. Der Kurssprung dürfte erst der Anfang gewesen sein. Die Marktkapitalisierung ist weiterhin niedrig. Dagegen nimmt sich die Aktie von D-Wave derzeit keine Auszeit. Dabei hat man eine wichtige Übernahme erfolgreich abgeschlossen. Es soll ein Meilenstein sein, um die führende Position im Quantum-Bereich zu festigen.

    Verfasst von ESG Aktien
