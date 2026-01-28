US-Notenbank vor erstem Zinsentscheid 2026 - Fokus auf Powell

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank Federal Reserve entscheidet an diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) zum ersten Mal in diesem Jahr über den weiteren geldpolitischen Kurs. Viele Experten rechnen dieses Mal damit, dass die Fed die Zinsen nicht verändert - dass die Zinsspanne also bei 3,5 bis 3,75 Prozent bleibt. Über das Jahr verteilt dürften dann Zinssenkungen um insgesamt zwei Schritte - also 0,5 Prozentpunkte - folgen.

Die Blicke von Analysten und Experten ruhen unterdessen auf Fed-Chef Jerome Powell und mögliche Aussagen zu einer Vorladung des US-Justizministeriums. Powell sprach kürzlich von einem Einschüchterungsversuch der Regierung unter Präsident Donald Trump.