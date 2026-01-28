    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Koalition legt sich die Karten für 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalitionsausschuss von Union und SPD am Mittwoch.
    • Themen: internationale Lage, Wirtschaft, Sozialreform.
    • Ergebnisse nicht erwartet, Fokus auf Rahmenbedingungen.
    Koalition legt sich die Karten für 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwochabend zur ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in diesem Jahr zusammen. Dabei soll es um die aktuelle internationale Lage und die wirtschaftliche Situation in Deutschland gehen. Konkrete Themen könnten die geplante Sozialstaatsreform, die Schuldenbremse, das Wahlrecht und der Schutz kritischer Infrastruktur werden. Weitreichende Ergebnisse werden aber nicht erwartet.

    Miersch rechnet "nicht so sehr" mit einem Beschlusstext

    SPD-Fraktionschef Matthias Miersch sagte vor den Beratungen, er verspreche sich "eher einen Koalitionsausschuss, der die Rahmenbedingungen bewertet und nicht so sehr einen Beschlusstext hervorbringt". Unionsfraktionschef Jens Spahn sagte: "Es ist eine gute Gelegenheit, dass wir uns zu Beginn des Jahres miteinander die Karten legen."

    Es werde darum gehen, wie Deutschland und Europa in der sich neu formierenden Welt unabhängiger werden könnten und wie die ersten Anzeichen des wirtschaftlichen Wachstums nach Jahren der Stagnation verstärkt werden könnten. "Eine Trendwende ist sozusagen erkennbar, ein zartes Pflänzchen", betonte der CDU-Politiker. "Die Frage des Wachstums ist die Schicksalsfrage der Nation."

    Letzte Sitzung vor sieben Wochen

    Dem Ausschuss um Kanzler Friedrich Merz (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) gehören weitere Spitzenvertreter der Koalitionsfraktionen und -parteien CDU, CSU und SPD an. Er gilt als Steuerungsgremium der Regierungsarbeit und tagt in unregelmäßigen Abständen. Die letzte Sitzung fand vor sieben Wochen statt./mfi/DP/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Koalition legt sich die Karten für 2026 Die Spitzen von Union und SPD kommen am Mittwochabend zur ersten Sitzung des Koalitionsausschusses in diesem Jahr zusammen. Dabei soll es um die aktuelle internationale Lage und die wirtschaftliche Situation in Deutschland gehen. Konkrete Themen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     