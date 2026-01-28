Mehr europäischer Einsatz bei Ukraine-Gesprächen

BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Außenpolitiker Adis Ahmetovic mahnt mehr Engagement für eine europäische Beteiligung an den Ukraine-Verhandlungen an und bringt diplomatischen Kontakt zu Russland ins Gespräch. "Wir sehen, dass sich in den Gesprächen zur Beendigung des Ukraine-Kriegs wenig bewegt und dass wir als Europäer nicht mit am Tisch sitzen", sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion der "Süddeutschen Zeitung". "So wie es jetzt läuft, darf es nicht weiterlaufen."

Man müsse neue Wege gehen. "Dazu gehört auch die Klärung der Frage, auf welcher Ebene und durch wen der diplomatische Kontakt zu Russland gesucht werden soll." Er erwarte von der Bundesregierung, "dass wir uns gemeinsam mit europäischen Staaten und Bündnispartnern Gedanken machen, wie eine Strategie aussehen kann, bei der wir wieder einen festen Platz am Verhandlungstisch erhalten", sagte Ahmetovic.

Die Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau über ein Ende des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine laufen unter Vermittlung der USA ohne europäische Beteiligung. Mit Blick auf die US-Vertreter, den Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner, den Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, sagte Ahmetovic, dass man die Verhandlungsführung zwei US-Immobilienunternehmern überlasse, erfülle ihn "mit erheblicher Skepsis"./kli/DP/zb



