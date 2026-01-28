    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Führerschein von der Steuer absetzen

    Für Sie zusammengefasst
    • Führerschein-Ausbildung steuerlich absetzbar machen.
    • Kosten über 3.500 Euro erfordern Reformdiskussion.
    • Fachtagung in Goslar behandelt Verkehrssicherheitsthemen.
    Fahrlehrer - Führerschein von der Steuer absetzen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    GOSLAR (dpa-AFX) - Um die Kosten für einen Autoführerschein zu senken, sollte die Fahrausbildung von der Steuer abgesetzt werden können. "Bei Ausbildungskosten oder auch Elektroautos gibt es steuerliche Vergünstigungen - warum nicht auch beim Führerschein?", sagte Kurt Bartels von der Bundesvereinigung der Fahrlehrerverbände.

    Immerhin sei auch ein Führerschein wertschöpfend für die Gesellschaft. Der Auto Club Europa schlägt alternativ einen einmaligen Mobilitätszuschuss vor, beispielsweise für 17-Jährige.

    Kosten von 3.500 Euro und mehr

    Weil die Kosten für einen Führerschein je nach Region inzwischen bei bis zu 3.500 Euro und mehr liegen, wird über eine Reform der Fahrausbildung debattiert. Das Bundesverkehrsministerium will die Kosten wieder senken.

    Es schlägt dazu unter anderem weniger Fragen in der Theorieprüfung, keinen verpflichtenden Präsenzunterricht mehr und weniger Sonderfahrten vor. Die Fahrlehrer halten davon wenig.

    Thema bei Fachtagung

    In den kommenden Tagen soll das Thema beim Verkehrsgerichtstag in Goslar besprochen werden. Bei der Fachtagung kommen jährlich Fachleute für Verkehrssicherheit und Verkehrsrecht zusammen. Zum Abschluss geben sie Empfehlungen an Gesetzgeber, die in der Vergangenheit auch immer mal wieder tatsächlich aufgegriffen wurden./xma/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
