Lonza 2025: Starkes Wachstum & erfolgreiche Standortintegration
Starkes Wachstum, höhere Dividende und ein neues Betriebsmodell: Lonza setzt 2025 wichtige strategische Akzente und schafft die Basis für weitere Margensteigerungen.
Foto: adobe.stock.com
- Lonza erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von CHF 6,5 Milliarden und ein Kern-EBITDA von CHF 2,1 Milliarden, was einer Marge von 31,6% entspricht.
- Das Unternehmen schloss erfolgreich die Integration des Standorts Vacaville ab und gewann einen fünften bedeutenden kommerziellen Vertrag für diesen Standort.
- Die Einführung des neuen One Lonza-Betriebsmodells am 1. April 2025 brachte spürbare Vorteile für Kunden und die operative Leistung.
- Lonza plant eine Dividendenerhöhung auf CHF 5,00 je Aktie, was einer Steigerung von 25% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Für 2026 erwartet Lonza ein Umsatzwachstum von 11-12% und eine weitere Expansion der Kern-EBITDA-Marge auf über 32%.
- Das CHI-Geschäft verzeichnete im Jahr 2025 ein Umsatzwachstum von 3,9% und wird als aufgegebene Geschäftstätigkeit ausgewiesen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Lonza Group ist am 28.01.2026.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
