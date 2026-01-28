    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX-FLASH

    Leitindex bleibt auf Trendsuche - Knapper Rekord im S&P 500

    • Dax zeigt am Mittwoch keine klare Richtung, +0,1%.
    • Rekordhoch von 25.507 Punkten bleibt in weiter Ferne.
    • US-Notenbank-Zinsentscheidung beeinflusst Märkte stark.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte auch am Mittwoch zunächst keine klare Richtung einschlagen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 24.914 Punkte. Tags zuvor war der Index zeitweise auf 25.020 Punkte gestiegen, drehte dann aber wieder ab. Das gut zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten scheint einstweilen in weiter Ferne.

    Etwa zum europäischen Handelsende hatte es in den Vereinigten Staaten noch so ausgesehen, als ob der marktbreite S&P 500 seine Rekordjagd wieder aufnehmen kann. Nach dem knappen Höchststand von gut 6.988 Punkten fehlten jedoch die Anschlusskäufe.

    Am Mittwoch dürfte in den USA im Handelsverlauf vor allem die US-Notenbank mit ihrer Zinsentscheidung die Kurse bewegen. Diese wird an diesem Mittwoch ihre Leitzinsen voraussichtlich nicht weiter senken. Im Blick stehen zudem der anstehende Führungswechsel in der US-Notenbank Fed und der starke Druck, den US-Präsident Donald Trump auf Fed-Chef Jerome Powell ausübt.

    Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 schaffte es auf ein Jahreshoch, bis zum Oktober-Rekord fehlt aber noch ein Stück. Hier stehen nach dem heutigen US-Handelsende die Zahlen von Meta , Microsoft und Tesla im Fokus./ag/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,19 % und einem Kurs von 480,6 auf Nasdaq (28. Januar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um +5,87 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,99 Bil..

    Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 636,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 575,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +19,65 %/+40,46 % bedeutet.




    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
