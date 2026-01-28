JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zb
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 573,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
