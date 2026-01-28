JPMORGAN stuft LVMH auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Neutral" belassen. Dank strikter Kostenkontrolle habe der Luxuskonzern die immer noch sehr volatile Umsatzentwicklung kompensiert, schrieb Chiara Battistini am Dienstagabend. Das operative Ergebnis habe daher ihre Erwartungen etwas übertroffen, insgesamt sei die Bilanz aber durchwachsen. Die Anleger könnten etwas Erleichterung zeigen, insgesamt dürfte die Aktie aber in ihrer jüngsten Handelsspanne bleiben./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 573,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chiara Battistini

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 610

Kursziel alt: 610

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



