JEFFERIES stuft LVMH auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Zahlen mit einem Kursziel von 610 Euro auf "Hold" belassen. Der Luxuskonzern habe mit dem operativen Ergebnis für das Vorjahr die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb James Grzinic am Dienstagabend. Die Anleger dürften aber vorsichtig bleiben. Denn die Nachfragevolatilität bleibe hoch und die Währungsentwicklung ungünstig./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:46 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,42 % und einem Kurs von 573,8EUR auf Lang & Schwarz (27. Januar 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Grzinic

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 610

Kursziel alt: 610

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



