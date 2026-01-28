    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Yardeni

    "Bis 2029 kann der S&P 500 auf 10.000 Punkte steigen"

    Yardeni - Bis 2029 kann der S&P 500 auf 10.000 Punkte steigen
    Foto: Wallstreet (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    New York (dts Nachrichtenagentur) - Trotz Zöllen und geopolitischer Unsicherheit: Investoren sollten die US-Aktienmärkte nicht zu früh abschreiben, findet der Kapitalmarktexperte Ed Yardeni. Die US-Aktienmärkte hätten in den vergangenen Jahren immer wieder durch ihre Widerstandsfähigkeit überzeugt - und dieser Trend werde weiter anhalten, sagte er dem "Handelsblatt".

    Auch wenn es in den kommenden Monaten wieder etwas turbulenter werden könnte - Yardeni geht davon aus, dass sich die US-Märkte in einer Neuauflage der "Roaring 20s" befinden, ähnlich wie in den 1920er-Jahren, als die Aktienmärkte eine rasante Rally hinlegten. "Wir erwarten, dass der S&P 500 in diesem Jahr rund zehn Prozent zulegt", glaubt der Gründer des Analysehauses Yardeni Research. "Bis 2029 kann der S&P 500 auf 10.000 Punkte steigen", sagte der Ökonom, der zu den größten Optimisten an der Wall Street gezählt wird. Geopolitische Krisen, die die Kurse drücken, sieht er als "Einstiegsgelegenheit".

    Kurstreiber, so sagte er, könnten in diesem Jahr indes andere Aktien sein als in den vergangenen Jahren, als die Tech-Konzerne die großen Stars in den Portfolios waren. Auch für Gold ist Yardeni weiter optimistisch. "Ich überlege, ob ich mein Kursziel noch einmal anhebe." Derzeit liege es bei 6.000 Dollar je Feinunze bis zum Jahresende. Das Edelmetall könnte Yardeni zufolge bis zum Ende der Dekade auf 10.000 Dollar je Feinunze steigen.


    Verfasst von Redaktion dts
