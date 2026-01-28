Yardeni "Bis 2029 kann der S&P 500 auf 10.000 Punkte steigen" Trotz Zöllen und geopolitischer Unsicherheit: Investoren sollten die US-Aktienmärkte nicht zu früh abschreiben, findet der Kapitalmarktexperte Ed Yardeni. Die US-Aktienmärkte hätten in den vergangenen Jahren immer …



