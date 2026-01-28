RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor allem den starken Barmittelzufluss der Amerikaner hervor. Die Auslieferungsziele für die Flugzeugtypen 737 MAX und 787 hält er für stemmbar./rob/ag/gl
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 244,6EUR auf NYSE (28. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ken Herbert
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 265
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
