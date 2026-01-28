RBC stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor allem den starken Barmittelzufluss der Amerikaner hervor. Die Auslieferungsziele für die Flugzeugtypen 737 MAX und 787 hält er für stemmbar./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 244,6EUR auf NYSE (28. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 275

Kursziel alt: 265

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

