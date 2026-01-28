JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 33,40 auf 34,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akash Gupta setzte die Papiere des Bahntechnik-Konzerns am Dienstagabend obendrein auf die "Analyst Focus List" mit den überzeugendsten Anlageideen der Investmentbank. Alstom habe ein mittelfristig starkes Potenzial für Wachstum und Barmittelzuflüsse./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 19:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.





