JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die L'Oreal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 381,5EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:10 Uhr) gehandelt.