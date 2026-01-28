    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie
    Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Wacker Chemie verzeichnet 2025 Umsatz- und Gewinnrückgang.
    • Nettoverlust von 800 Millionen Euro im letzten Jahr.
    • Hohe Energiekosten und Kostensenkungsprogramm belasten.
    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das schwierige Konjunkturumfeld hat Wacker Chemie 2025 Rückgänge bei Umsatz und operativem Gewinn eingebrockt. Wegen Wertberichtigungen etwa auf die Beteiligung am Halbleiterwafer-Hersteller Siltronic und den 2023 übernommenen Auftragsfertiger ADL Biopharma dürfte im vergangenen Jahr zudem ein Nettoverlust von 800 Millionen Euro angefallen sein, wie das MDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahr wurde ein Überschuss von 261 Millionen Euro verbucht.

    Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) brach 2025 bei einem Umsatzrückgang um 4 Prozent auf 5,49 Milliarden Euro um 42 Prozent auf 430 Millionen Euro ein. Analysten hatten im Durchschnitt in etwa so viel Umsatz erwartet, sich beim operativen Ergebnis aber mehr erhofft. Neben einer schleppenden Absatzentwicklung und einer dadurch niedrigen Anlagenauslastung laste auch eine Rückstellung in Höhe von rund 100 Millionen Euro für das laufende Kostensenkungsprogramm auf dem Gewinn. Hinzu kamen die im internationalen Vergleich hohen Energiekosten in Deutschland, wie das Unternehmen weiter erklärte./mis/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 31.698 auf Ariva Indikation (27. Januar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um +7,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 3,62 Mrd..

    Wacker Chemie zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 68,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 88,00EUR was eine Bandbreite von -27,72 %/+27,21 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Wacker Chemie - WCH888 - DE000WCH8881

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Wacker Chemie. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
