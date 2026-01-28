BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Einstieg der chinesischen Fila-Mutter Anta könnte helfen, den latenten Wert des deutschen Sportwarenherstellers freizusetzen, schrieb Nick Anderson am Dienstagnachmittag. Er setzt hier auf Antas Zugang zum chinesischen Markt, der notorisch schwierig für westliche Marken sei, sowie das neue Puma-Management. Antas Führung von Amer Sports zeige einen klaren Fahrplan zur Steigerung von Umsatz und Margen unter Wahrung der Unabhängigkeit des Managements. Da eine Komplettübernahme derzeit nicht geplant sei, hänge die Wertsteigerung bei Puma kurzfristig von der Umsetzung der Konzernstrategie ab. Der Ende Februar erwartete Jahresausblick und der Kapitalmarkttag im zweiten Quartal seien die nächsten Kurstreiber./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 16:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,02 % und einem Kurs von 23,75EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 40,00 € , was eine Steigerung von +70,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer