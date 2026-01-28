    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    SoftBank führt Gespräche über weitere 30 Milliarden US-Dollar für OpenAI

    SoftBank treibt seine KI-Wette auf die Spitze und verhandelt über eine massive Ausweitung des Engagements bei OpenAI trotz wachsender Risiken.

    • SoftBank plant 30 Mrd. USD Investition in OpenAI.
    • Masayoshi Son verfolgt kompromisslosen KI-Kurs.
    • OpenAI benötigt Kapital wegen steigender Kosten.
    Foto: Dall-E

    SoftBank befindet sich in Gesprächen über eine zusätzliche Investition von bis zu 30 Milliarden US-Dollar in OpenAI. Der mögliche Kapitalschub wäre Teil einer neuen Finanzierungsrunde, die OpenAI insgesamt bis zu 100 Milliarden US-Dollar einbringen und das Unternehmen mit rund 750 bis 830 Milliarden US-Dollar bewerten könnte.

    Masayoshi Son geht "All-in"

    Hinter der aggressiven Investitionsstrategie steht SoftBank-Gründer und CEO Masayoshi Son, der seit Monaten öffentlich und intern einen kompromisslosen Kurs in Richtung Künstliche Intelligenz verfolgt. Son habe OpenAI zu einem zentralen Baustein seiner Vision erklärt, KI in nahezu alle Geräte und Lebensbereiche zu integrieren. Bereits im Dezember hatte SoftBank den Abschluss einer Investition von insgesamt 41 Milliarden US-Dollar in OpenAI gemeldet und sich damit rund 11 Prozent der Anteile gesichert.

    Um weiteres Kapital freizumachen, hat SoftBank in den vergangenen Monaten mehrere einschneidende Schritte unternommen. Der Konzern trennte sich von seiner Beteiligung an Nvidia, setzte Gespräche über die Übernahme des US-Rechenzentrumsbetreibers Switch auf Eis und reduzierte andere Aktivitäten im Vision Fund deutlich.

    Aktie reagiert positiv

    An den Märkten wurde die Nachricht positiv aufgenommen. Die SoftBank-Aktie legte im Handel in Tokio zeitweise um bis zu 8,8 Prozent zu. Japanische Privatanleger hatten die Aktie bereits im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch getrieben und sehen SoftBank zunehmend als eine Art börsennotierten Stellvertreter für OpenAI.

    Kapitalbedarf steigt – Konkurrenz durch Google verschärft sich

    Der Zeitpunkt der möglichen Finanzierungsrunde ist kein Zufall. OpenAI steht vor rasant steigenden Kosten für das Training und den Betrieb seiner KI-Modelle. Gleichzeitig nimmt der Wettbewerbsdruck zu, insbesondere durch Alphabet und dessen KI-Angebote rund um Google Gemini.

    Um die technologische Führungsposition zu halten, ist OpenAI auf enorme Investitionen in Rechenleistung, Datenzentren und spezialisierte Hardware angewiesen. Vor diesem Hintergrund wirbt OpenAI-Chef Sam Altman derzeit weltweit um frisches Kapital.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SoftBank Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,83 % und einem Kurs von 23,01EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.



