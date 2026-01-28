Chipausrüster ASML mit Umsatzsprung im Schlussquartal - Aktienrückkauf

ASML steigerte Erlöse im Schlussquartal 2025 von rund 7,5 Milliarden Euro im Vorquartal auf 9,7 Milliarden Euro. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Die Bruttomarge verbesserte sich im Quartalsvergleich um 0,6 Prozentpunkte auf 52,2 Prozent, womit ASML ebenfalls besser abschnitt als gedacht. Stark entwickelte sich der Auftragseingang: Hier holte ASML Neugeschäft im Wert von fast 13,2 Milliarden Euro herein. Analysten hatten mit rund der Hälfte gerechnet.

VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der ungebremste KI-Boom treibt die Geschäfte des Chipausrüsters ASML weiter kräftig an. Für das 2026 peilt das Unternehmen weiteres Umsatzwachstum an. Zudem kündigte es am Mittwoch im Zuge der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen an, bis Ende 2028 eigene Aktien im Wert von bis zu 12 Milliarden Euro zurückzukaufen. Der Aktienkurs legte am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Vortagesschluss an der Euronext um gut sieben Prozent zu.

Für das erste Quartal geht der Spezialist für Lithographie-Systeme zur Herstellung modernster Computerchips, die auch für KI-Anwendungen wichtig sind, von guten Geschäften aus. Der Umsatz soll 8,2 bis 8,9 Milliarden Euro erreichen und die Bruttomarge soll 51 bis 53 Prozent betragen. Analysten hatten hier mit dem oberen Ende der Prognosespanne gerechnet.

Für das Gesamtjahr 2026 peilt das Unternehmen Umsätze von 34 bis 39 Milliarden Euro an, bei einer Bruttomarge von 51 bis 53 Prozent. 2025 summierten sich die Erlöse auf knapp 32,7 Milliarden Euro; die Marge betrug 52,8 Prozent./mne/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,96 % und einem Kurs von 1.307 auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +16,57 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +46,91 %. Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 512,59 Mrd.. ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.400,00EUR was eine Bandbreite von -27,36 %/+5,93 % bedeutet.



