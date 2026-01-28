BARCLAYS stuft Puma SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 23,63EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



