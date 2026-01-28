BARCLAYS stuft Puma SE auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 16 auf 22 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Carole Madjo gab ihren Schätzungen vor der Jahresbilanz für 2025 Ende Februar am Dienstagnachmittag noch einen Feinschliff. Dabei berücksichtigte sie auch die Trennung vom Anteil am Joint-Venture Puma United./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 15:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 23,63EUR auf Lang & Schwarz (28. Januar 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22
Kursziel alt: 16
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
