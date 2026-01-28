NASDAQ 100 vor entscheidender Phase

Der Index steht derzeit an einer wichtigen Marke, an der sich entscheidet, ob die jüngste Seitwärtsphase endet oder die Unsicherheit anhält. Ein klarer Ausbruch nach oben würde neues Momentum bringen und die Kurse deutlich anschieben.

Fallen die Reaktionen auf die Zahlen der großen Tech-Konzerne überwiegend positiv aus, könnte dies die zuletzt etwas schwächere Entwicklung des NASDAQ 100 abrupt beenden. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung des bisherigen Rekordhochs von Ende Oktober bei rund 26.200 Punkten möglich.

Sollte auch diese Marke überwunden werden, würde sich der Blick der Anleger schnell auf noch höhere Kursregionen um 27.102 Punkten richten. Mittelfristig wäre dann sogar weiteres Aufwärtspotenzial denkbar.

Rückschläge bei Enttäuschungen nicht ausgeschlossen

Bleibt der erhoffte Durchbruch jedoch aus, könnten die Kurse erneut unter Druck geraten. Erste Warnsignale würden bei einem deutlichen Rückgang unter wichtige Unterstützungsmarken sichtbar. In diesem Fall müssten sich Anleger auf eine größere Korrektur bis auf 24.647 Punkte einstellen, die den Index wieder in tiefere Kursbereiche zurückführen könnte.

Die kommenden Tage dürften daher richtungsweisend sein. Die Quartalszahlen der Tech-Giganten haben das Potenzial, dem NASDAQ 100 entweder zu neuen Höchstständen zu verhelfen – oder für neue Volatilität zu sorgen.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order über: 25.835 Punkten

Kursziele : 26.182/27.102 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 25.250 Punkten

Renditechance via DU6W83 : 250 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nasdaq 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6W83 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,70 - 3,71 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.220,00 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 25.220,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.944,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 27.102 Punkte Hebel: 57,81 Kurschance: + 250 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU67EM Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,89 - 3,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.920,00 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 25.920,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.944,86 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 54,50 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

