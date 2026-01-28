EuroStoxx 50 zeigt Stärke

Darüber hinaus sehen Marktbeobachter weiteres Potenzial. Das nächste übergeordnete Kursziel liegt bei 6.125 Punkten, abgeleitet aus einer charttechnischen Projektion. Ein Erreichen dieses Niveaus würde den übergeordneten Aufwärtstrend weiter bestätigen.

Sollte es dem EuroStoxx 50 gelingen, die Marke von 5.980 Punkten auf Tagesbasis überzeugend zu überwinden, würde dies ein starkes positives Signal senden. In diesem Fall wäre zunächst ein erneuter Anlauf auf die bisherigen Rekordstände bei 6.053 Punkten wahrscheinlich.

Rückschläge derzeit wenig wahrscheinlich

Auf der Unterseite bleibt die Lage vergleichsweise entspannt. Erst ein nachhaltiger Rückfall unter den 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 5.820 Punkten würde das Bild eintrüben. In diesem Fall könnten Rückgänge in Richtung 5.682 Punkte und darunter bis etwa 5.541 Punkte folgen.

Nach aktuellem Stand gibt es jedoch keine klaren Hinweise darauf, dass ein solches Negativszenario unmittelbar bevorsteht. Der übergeordnete Trend bleibt damit weiter konstruktiv.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 5.994,60 Punkten

Kursziel : 6.125 Punkte

Verlustbegrenzung : unter 5.890 Punkten

Renditechance via DU6L0X : 40 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 6 Tage

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6L0X Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,80 - 2,81 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.722,114 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 5.722,114 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.994,60 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 6.125 Punkte Hebel: 21,36 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU3X2E Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,76 - 2,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 6.257,858 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Index KO-Schwelle: 6.257,858 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.994,60 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 21,51 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

